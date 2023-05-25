Diş ağrısından kurtaran bitkiler…

Ağız içine yerleşen bakteriler şekerli ve unlu yiyecek kalıntıları ile asit oluşturur ve bu da dişin koruyucu tabakasını zayıflatarak çürüklere neden olur.

Ağrıyan diş, diş fırçası ve diş ipi kullanılarak temizlenmeli ve yarım su bardağına yarım çay kaşığı tuz ilave edilerek elde edilen tuzlu su ile ağız iyice çalkalanmalıdır.

Karabiber ve nane havanda dövülerek ezilir. Sarımsak suyu ile sulandırılarak sıvı kıvamına getirilir. Hazırlanan sıvı ile ıslatılan pamuk ağrıyan çürük dişin üzerine konur.

Dilimlenmiş limon ile birlikte bir miktar adaçayı demlendirilir.Bu sulu karışım ağrıyan dişin tarafında duracak şekilde bir müddet ağızda tutulur. Bu işlem, sık sık tekrarlanabilir.

Papatya ve biberiye birlikte kaynatılır. Süzülerek elde edilen çaya limon tuzu ilave edilir.Bu çay ile ağız sık sık çalkalanır.

Ağrıyan dişin üzerine çok az karanfil yağı (eugenol) damlatılmış pamuk koyulabilir.(Fakat bu çok fazla olmamalıdır. Çünkü diş etini tahriş edebilir.)

Kurutulmuş ebegümeci tuzlu su ile ıslatılır. Ağızda çiğnenir.