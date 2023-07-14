Diş estetiğinden çok fonksiyonu önemli

Dr. Dt. Melih Şengül, diş estetiği ile ilgili bilgiler verdi ve uyardı: "Diş estetiğinde eksiksiz ve güzel görüntü kadar dişin fonksiyonu da önemsenmeli”…

Diş estetiğinden çok fonksiyonu önemli

Son yıllarda diş estetiği, gülüş tasarımı çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Ortodonti tedavisinden, implant ve protezlere kadar eksik dişlerin giderilmesi ve dişlerin estetik görünerek gülüşün yeniden tasarlanması için pek çok girişimde bulunuluyor. Diş estetiği planlanırken dişin fonksiyonelliği ve ağız sağlığına dikkat çeken İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dt. Melih Şengül, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Dt. Melih Şengül, "Diş estetiğinde eksiksiz ve güzel görüntü kadar dişin fonksiyonu da önemsenmelidir. Fonksiyonellik önemsenmeden yapılan estetik müdahaleler hasta memnuniyetiyle sonuçlanmaz" diye konuştu.

" ÖNCELİKLİ OLARAK FONKSİYONEL DURUM DEĞERLENDİRİLMELİ"

Diş estetiğinde fonksiyonelliğe dikkat çeken Dr. Dt. Şengül, “Kişilerin dişlerinde ve çenelerinde kapanma problemi, çene ekleminden ses gelmesi, çiğneme, yutkunma problemleri yaşaması, diş sıkma, gıcırdatma gibi sorunların varlığı durumunda diş estetiği yaptırılacaksa öncelikli olarak fonksiyonel olarak çene kapanışı, çiğneme kasları ve çiğneme sisteminin tüm unsurları değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme düşünülmeden yapılacak estetik müdahaleler bazı durumlarda dişlerin asıl işi olan çiğneme fonksiyonunu daha da kötüleştirebilir. Bu durum, birçok semptomların meydana gelmesine ve tedavisi daha zorlaşan sonuçlara sebep olabileceği gibi yapılacak estetik müdahalenin de ömrünün kısa olmasına neden olabilmektedir" diye konuştu.

“Filozof Immanuel Kant'ın ‘Varoluş nedenini yerine getiremeyen hiç bir şey estetik olarak nitelendirilemez' sözü aslında diş hekimliği için çok önemli” diyen Dr. Dt. Şengül, dişlerin estetik görünüm kaygısının çiğneme fonksiyonunun önüne geçmemesi gerektiğine de vurgu yaptı:

“Estetik görünüm işlevsellik değerlendirilmeden iyileştirilemez. Estetik demek sadece güzel görünen değil, asıl fonksiyonunu yerine getirirken güzel olan; aslında güzel değil, iyi olan demektir. Her güzel görünene iyi diyemeyiz. Ancak işlevsel yani sağlıklı ve iyi olan zaten doğal olarak da güzel görünecektir. Dişlerin asıl fonksiyonu önemsenmeden yapılan estetik müdahaleler çene eklem kapanma sorunları yaşanmasına, ses değişikliğine, konuşma ve çiğneme sorunlarına, çeneden ses gelmesine yol açabilir. Diş estetiği yaptırırken dişin fonksiyonları da ihmal edilmemelidir. Aksi durumda güzel görünen ama asıl işi olan çiğnemeyi yerine getiremeyen dişler ortaya çıkar. Bu memnuniyetsizlik estetik müdahalenin ömrünün de kısa olmasına yol açar. Burada estetik mi fonksiyonellik mi ikilemini yaşamadan her ikisinin de gerçekleşebileceği unutulmamalıdır”

"BEKLENTİYİ DOĞRU BELİRLEMEK GEREKLİ"

Dr. Dt. Şengül, şunları söyledi:
"Ağız diş sağlığında hastanın beklentisini doğru belirlemesi ve ifade etmesi önemlidir. Hasta sadece eksiksiz, beyaz ve parlak dişler, güzel bir gülüş değil; aynı zamanda doğru kapanan, eklem rahatsızlığı, baş-boyun ağrısı, kulak ya da postür problemleri gibi semptomlara yol açmayacak bir müdahale istemelidir. Bu konuda hasta ve doktor farkındalığı önemlidir. Tedavi başlangıcında hasta durumunu anlatırken bu beklentisini de ifade etmelidir."

İHA

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