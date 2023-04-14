Diş eti iltihabı nedir?

İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan diş eti iltihabıyla ilgili detaylar...

DİŞ ETİ İLTİHABI NEDİR?

Diş eti iltihabı, yaygın olarak bakteriyel kaynaklı enfeksiyonların yol açtığı ağız ve diş sağlığına ilişkin bir hastalıktır. Yetişkin bireylerde diş kaybının başlıca nedenlerinden bir tanesi olan gingivitis, genellikle küçük boyutlu iltihaplar şeklinde gelişir. Oluşum yerine göre kişiye herhangi bir rahatsızlık vermeyebileceği gibi bazı durumlarda ve özellikle de büyük inflamasyonlar söz konusu olduğunda çiğneme, konuşma ve yemek yemede güçlük çekilmesine neden olabilir. Basit bir hastalık olan diş eti iltihabı genellikle dişlerin uzun süre ve düzenli fırçalanması ile diş ipi kullanımı sonucunda kısa bir süre içerisinde iyileşir. Fakat ağız bakımına özen gösterilmemesi durumunda hastalık ilerleyerek ağızda farklı bölümlerde de iltihap oluşumuna neden olabilir ve diş kaybına kadar ilerleyebilir.

DİŞ ETİ İLTİHABI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Birçok hastalıkta olduğu gibi diş eti iltihabında da hastalığın erken evrede teşhis edilerek gerekli önlemlerin alınması, tedavi başarısını önemli ölçüde arttırır. Bu sayede daha ciddi diş eti hastalıklarının oluşumu ve diş kaybı önlenebilir. İyi bir ağız bakım rutini benimsenerek buna uyum sağlandığında, hekimin önereceği tedavinin tam olarak başarıya ulaşması mümkündür. Profesyonel diş eti bakımı, hastalığının tedavisinin temel taşıdır. Diş hekimleri tarafından uygulanan profesyonel diş temizliği ve diş taşı temizleme işlemleri gerekli ise öncelikle bunların uygulanması gerekir. Bu sayede dişlerdeki tüm plaklar, tartarlar ve diğer bakteri ürünleri ortadan kaldırılır. Bazı özel aletler, lazer veya ultrasonik cihazlar yardımıyla uygulanan bu işlemler iyileşmeyi hızlandırır ve hastalığın yeniden oluşma ihtimalini en aza indirir. Ardından gerekli ise diş restorasyonları uygulanmalıdır. Ağız ve diş yapısı ile uyumlu olmayan protezler, dişlerdeki yapısal bozukluklar ve diş temizliğinin önünde engel teşkil edebilecek diğer sorunlar bu şekilde ortadan kaldırılabilir.

Profesyonel bir temizlik ve bakımın ardından hastalara hekimler tarafından evde uygulamaları gereken tedavi planı anlatılmalıdır. Diş eti iltihabı nasıl geçer sorusunun en basit cevabı ağızda gerekli hijyenin sağlanmasıdır. Tüm sağlıklı bireylere önerildiği gibi diş eti iltihabı sorunu yaşayan kişilere de günde 3 kez dişler ve dilin uygun teknikle fırçalanması, düzenli diş ipi kullanımı önerilir. Genellikle hastalığın iyileşmesini hızlandıran ve oluşturduğu ağrı hissini azaltan antiseptik ve antiinflamatuar içerikli gargaraların kullanımı da önerilmektedir. Diş eti iltihabı tuzlu su ile de doğal şekilde tedavi edilebilmektedir fakat bazı durumlarda tuz ağızdaki yaralara zarar verebileceğinden bu konuda mutlaka hekime danışılmalıdır. Bu şekilde diş hekimlerinin önerileri doğrultusunda belirlenen tedavi planının uygulanması ile hastalık en geç birkaç hafta içerisinde kendiliğinden iyileşecektir. Dişlerde daha yoğun hasarı olan kişiler de implant nasıl yapılır konusunda bilgi almak için diş hekimlerine başvurabilir.

Eğer siz de diş eti iltihabı sorunu yaşıyor ve diş eti iltihabına ne iyi gelir diye merak ediyorsanız ağız bakımınızı düzenli olarak yapmayı ihmal etmemeli ve tedavi amacıyla bir diş hekimine başvurmalısınız. Tedavi sonrasında sağlığınıza kavuşmanızın ardından ağız bakımınızı tam olarak yapmaya özen göstererek yeniden diş eti iltihabına yakalanma riskinizi en aza indirebilirsiniz.

DİŞ ETİ İLTİHABI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Diş eti iltihabı hastalığı basit düzeyde ise birçok insan tarafından fark edilemeyebilir. Bu nedenle herhangi bir belirti olmasa da diş etlerinde iltihaplanma söz konusu olabilir. Fakat iltihabın boyutu arttıkça veya bulunduğu yer belirtilerin hissedilmesine daha açık olan bir bölge ise gingivit kendini birtakım belirtilerle gösterir. En yaygın şekilde görülen diş eti iltihabı belirtileri şunlardır:

Diş etlerinde hassasiyet, kızarıklık ve şişlikler

Beyaz renkli iltihabi oluşumlar

Dişlerin fırçalanması veya diş ipi kullanımı esnasında kanama

Diş eti çekilmesi

Dişlerde gevşeklik (sallanma)

Konuşma ve çiğneme sırasında ağrı

Sıcak ve soğuk besinlere karşı aşırı hassasiyet

Ağız kokusu