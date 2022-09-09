﻿Diş eti iltihabına iyi gelen doğal çözümler

Doktora gitmek istemeyen ve korkanlar evde kendi çözümlerini üretmeye çabalar. Bu pek çok kez ise başarılı olmaz. Ancak üç yöntem ile diş eti iltihabından kortulmak mümkündür. İşte o çözüm yolları ve tarifleri:

NANE: 250 ml suya iki tatlı kaşığı kuru nane atın ve demlenmesini bekleyin. Ağız içinde iltihaplanmaya bağlı oluşan kötü tadın giderilmesine de yardımcı olan nane, iltihabın kurumasında da çok etkili olacaktır.



PAPATYA: Yarım litre sıcak suya iki atlı kaşığı papatya atın ve 10 dakika demleyin. Karışımı süzün. Ilıdıktan sonra gargara yapın.



ALEO VERA: Bu bitkiden elde edilen akışkan madde, iltihaplı bölgeye sürüldüğünde ağrıyı hemen yok ediyor. İltihaplı gidene kadar günde 2 kez uygulanması gerekiyor