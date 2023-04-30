Diş etleri nasıl sağlıklı olur

İşte sağlıklı dişetleri için 4 besin

Diş etleri nasıl sağlıklı olur

Editör: Ali Öncü

İşte sağlıklı dişetleri için 4 besin

KURU ÜZÜM

Diş ve dişetlerini koruyacak bir besindir çünkü antioksidan içerir ve ağızdaki kötü bakterileri öldürür. Güzel bir gülümseme için yardımcı maddeler içerir.

ŞEKERSİZ SAKIZ

Dişlere şeker oldukça zarar verir. Şekersiz sakızların dişlere ve dişetlerine oldukça faydası vardır. Diş temizliği yapar ve tükürük üretmenize yardımcı olur.

SÜT ÜRÜNLERİ

Az yağlı süt ve süt ürünleri diş ve dişeti sağlığı için oldukça önemlidir. Her gün süt ürünleri tüketen kişilerin %40 daha az dişeti hastalığına yakalandığı belirlenmiştir.

C VİTAMİNİ

C vitamini kolajen üretimini arttırır. Zararlı serbest radikallere karşı dişetlerini korur. Narenciyelerde yoğun miktarda C vitamini bulunur.

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