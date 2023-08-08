Diş fırçalayarak kilo nasıl verilir

Gün içerisinde kan şekerinde oluşan dengesizlikler geceleri de etkiliyor ve gündüz dört saatten uzun aç kalmış veya öğün atlamış kişiler gece atıştırmalarına daha fazla ihtiyaç duyuyor. Gündüz yemeyen ancak geç saatlerde karnınızda ziller çalanlardansanız, formunuzu korumak biraz zorlaşabiliyor.

Akşam 6'dan sonra tüketilen besinlerin vücutta depolanma ihtimali artar. Kilo almaya daha meyilli olunur. Yemek saati de kilo kontrolü için önemli. Gece yarısı açlık hissiyle kendinizi dolabın önünde buluyorsanız, alışkanlık haline getirmeden önce kurtulmanın yollarını aramalısınız. Birkaç kez tekrar edilen gece yemek yeme faslı, kısa sürede alışkanlığa dönüşme riskini taşır. Tokluk hissi, vücudumuzda leptin hormonu sayesinde salgılanır. Leptini tetikleyici ipuçları ile açlık hissi kontrol edilebilir. Uzmanlar, acıkma hissini önleyici çok basit bir yöntemi tavsiye ediyor.

DİŞ FIRÇALAYARAK ZAYIFLAMAK?

Yemeklerden hemen sonra diş fırçalamanın gıda kontrolünü sağlamaya yardımcı oluyor. Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın ve gargara yapın. Temiz ve ferah ağza sahip olduğunuzda bir şeyler yiyerek bunu bozmak istemeyeceksiniz.