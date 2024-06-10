Diş fırçası kabı 935 lira. Hem de 5 yıl garantili. Tutan tuttuğunu öpüyor ekonomisi

Düzenleme: Taner Yener
Diş fırçası kabı 935 lira. Hem de 5 yıl garantili. Tutan tuttuğunu öpüyor ekonomisi

Sosyal medyada, bir ev ürünleri mağazasının rafındaki 935 lira değerindeki diş fırçası kabı tartışmalara neden oldu. Kabın fiyatı, Türkiye ekonomisinin geldiği durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

2023 yılında en kötü performans gösteren beş para biriminden biri olan Türk Lirası, 2024 yılında da değer kaybına devam ediyor.

1.jpeg

Döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası, üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. İthal ürünlerin fiyatlarında da önemli artışlar meydana geliyor. Vatandaşlar, her gün değişen fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

dis-fircasi-kabi4.jpg

Son dönemde, Hollanda merkezli bir firmanın ürettiği ev ürünleri arasında yer alan diş fırçası kabının fiyatı, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yurt dışında 20,95 avro (yaklaşık 729,62 TL) fiyat etiketiyle satılan bu kabın, Türkiye'deki 935 liralık fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

2.jpeg

Bu fiyat, Türk Lirasının yaşadığı değer kaybını ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya platformlarında, diş fırçası kabının fiyatı geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, bu tür ev ürünlerinin yüksek fiyatlarla satılmasına eleştirilerde bulundular.

yorum-1-001.jpg

Firma, mutfak ve ev kullanımı için banyo, çamaşır, hazırlık, saklama ve pişirme gibi çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor. Beş ana kategoride yaklaşık 500 çeşit ev eşyası üreten firma, 1919 yılından bu yana büyümeye devam ediyor.

yorum2.jpg

Şirket, dünya genelinde 85 ülkede faaliyet gösteren dört üretim birimi ve 1.000 çalışanıyla hizmet veriyor. Firmanın yıllık cirosu ise yaklaşık 150 milyon Euro seviyesinde.

yorum4.jpg

İlgili Haberler
Sigaraya üçüncü kez rekor zam geliyor! En ucuz sigaranın fiyatı belli oldu
Bodrum'da şezlong fiyatı 3 bin TL'ye çıktı. Böyle fiyat mı olur?
Son Haberler
Bayrampaşa’da kiralar Berlin’den daha pahalı. Perakendeci orantısız kira artışına isyan etti Ekonomi
Bayrampaşa’da kiralar Berlin’den daha pahalı. Perakendeci orantısız kira artışına isyan etti
Galatasaray Muslera'ya izin vermedi Spor
Galatasaray Muslera'ya izin vermedi
Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı Teknoloji
Call of Duty Black Ops 6’nın devasa boyutu ortaya çıktı. İşte Türkiye’deki satış fiyatı
UEFA istedi. Alman Polisi tek tek yere indiriyor Spor
UEFA istedi. Alman Polisi tek tek yere indiriyor
Adana Demirspor Dursun Özbek'ten özür diledi Spor
Adana Demirspor Dursun Özbek'ten özür diledi
13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi Gündem
13 yaşındaki çocuk arkadaşını bıçakladı. Olayda 'Yandere Simulator' şüphesi
Brent petrol 80 dolar sınırında Ekonomi
Brent petrol 80 dolar sınırında