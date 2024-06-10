Diş fırçası kabı 935 lira. Hem de 5 yıl garantili. Tutan tuttuğunu öpüyor ekonomisi

2023 yılında en kötü performans gösteren beş para biriminden biri olan Türk Lirası, 2024 yılında da değer kaybına devam ediyor.

Döviz karşısında değer kaybeden Türk Lirası, üretim maliyetlerinin artmasına neden oluyor. İthal ürünlerin fiyatlarında da önemli artışlar meydana geliyor. Vatandaşlar, her gün değişen fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Son dönemde, Hollanda merkezli bir firmanın ürettiği ev ürünleri arasında yer alan diş fırçası kabının fiyatı, sosyal medyada büyük ilgi çekti. Yurt dışında 20,95 avro (yaklaşık 729,62 TL) fiyat etiketiyle satılan bu kabın, Türkiye'deki 935 liralık fiyatı görenleri hayrete düşürdü.

Bu fiyat, Türk Lirasının yaşadığı değer kaybını ve Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya platformlarında, diş fırçası kabının fiyatı geniş bir yankı uyandırdı. Kullanıcılar, bu tür ev ürünlerinin yüksek fiyatlarla satılmasına eleştirilerde bulundular.

Firma, mutfak ve ev kullanımı için banyo, çamaşır, hazırlık, saklama ve pişirme gibi çeşitli kategorilerde ürünler sunuyor. Beş ana kategoride yaklaşık 500 çeşit ev eşyası üreten firma, 1919 yılından bu yana büyümeye devam ediyor.

Şirket, dünya genelinde 85 ülkede faaliyet gösteren dört üretim birimi ve 1.000 çalışanıyla hizmet veriyor. Firmanın yıllık cirosu ise yaklaşık 150 milyon Euro seviyesinde.