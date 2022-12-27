Diş fırçasının kıllarının rengi neden farklıdır

Chip.com'da yer alan bilgilere göre; diş fırçasının kıllarının farklı olmasının sebebinin desen oluşturmak olmadığı ortaya çıktı. Kılların farklı renklerinin nedeni, genellikle yeni bir diş fırçasına ihtiyaç olup olmadığını anlamak için kullanılır. Renkli kıllar zamanla solarak eskidiğini ve yeni bir fırça gerektiğini gösterir. Diş fırçasının aşınması ve yıpranması tamamen beyaz kıllara göre daha iyi fark edilebilir.

Bazı fırçaların ayrıca renkli bir kıl ucu veya renkli bir orta bölümü yer almaktadır. Bunlar diş macununun sürüleceği alanı ve miktarını belirtmek içindir. Popüler inanışın aksine, dişlerinizi iyice fırçalamak için sadece bezelye büyüklüğünde diş macununa ihtiyaç duyulmaktadır.

Çocuklarda, çok fazla diş macunu ve buna bağlı olarak fazla miktarda florür kullanılması dişlere zarar verebilir.

Önerilen miktar daha uzun bir süre boyunca aşılırsa, florür doz aşımı diş florozuna yol açabilir, bu sadece dişlerde çirkin renk solmasına ve lekelere neden olmakla kalmaz, aynı zamanda dişleri daha az dirençli ve mine kaybı nedeniyle ağrıya daha duyarlı hale getirir.