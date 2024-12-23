Diş Hekimi, 6 kadını uyuşturup cinsel saldırıda bulundu. O uygulamaları kullanırken dikkat!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diş Hekimi, 6 kadını uyuşturup cinsel saldırıda bulundu. O uygulamaları kullanırken dikkat!

Avustralya'da Farzam Mehrabi adlı diş hekimi, Tinder ve Bumble adlı flört uygulamalarından tanıştığı 18-22 yaş arası 6 kadının içki bardağına uyuşturucu karıştırarak cinsel saldırıda bulundu. Mahkemede yaşadıklarını anlatan kadınların şikayeti üzerine şahıs hakkında 21 suçtan 15 yıl hapis cezası verildi.

Kadınlara karşı işlenen suçlarda son dönemde artış görülürken Avustralya'da Farzam Mehrabi isimli diş hekiminin 2022 senesinde online flört uygulamalarında tanıştığı 18-22 yaş arası altı kadına yönelik ağır suçlar işlediği ortaya çıktı. Mehrabi'nin yargılandığı suçlar arasında "cinsel saldırı", "uyuşturucuyla bayıltma" ve "boğma" da bulunuyor

BARDAKLARINA UYUŞTURUCU KATIP CİNSEL SALDIRIDA BULUNMUŞ

Mehrabi'nin, Tinder ve Bumble uygulamalarında profil oluşturup kendisini olduğundan daha genç ve daha uzun boylu tanıttığı, daha sonra buluştuğu kadınların bardaklarına uyuşturucu madde karıştırıp cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

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KENDİSİNİ ARABADAN ATARAK KURTULDU

Mahkemede 34 yaşındaki Mehrabi aleyhine tanıklık yapan kadınlardan biri, onunla beraber arabadayken uyuşturucunun etkilerini hissetmeye başlayıp kendisini arabadan atarak kurtulduğunu, bir başkası da fazla içki içmemesine rağmen sabah saldırganın yatağında fiziksel olarak zarar görmüş bir şekilde, hiçbir şey hatırlamadan uyandığını belirtti.

Hakim Troy Sweeney, Mehrabi'yi 21 suçtan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

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