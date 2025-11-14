Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2026 yılı sınav takvimini açıkladı. Yeni takvimde diş hekimi adaylarını isyan ettiren bir ayrıntı yer alıyor. Açıklanan takvime göre, önceki dönemlerde yılda iki defa yapılan Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2026 yılında sadece bir defa yapılacak.

1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak sınava başvurular 16-24 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak. Sınav sonucu ise 26 Kasım 2026’da duyurulacak.

SINAVA GİRECEK ADAYLAR İSYAN ETTİ

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda sınava girecek adaylar ÖSYM’nin açıkladığı takvime isyan etti. Adaylar, gelecek kaygısı yaşadıklarının altını çizerek, sınava yönelik sürekli yapılan değişikliklere sert tepki gösterdi.

Sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar şöyle: