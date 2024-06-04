Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diş hekimi genç kadın ifşa etti! 5 bin lira vermediği için babası palayla saldırdı

Brezilya’da babası tarafından şiddete maruz kalan 33 yaşındaki diş hekimi Bruna Tsuchiya, vücudundaki darp izlerini ifşa etti.

Tsuchiya, babasının kendisinden bir aracın bakım masrafı olarak 5.800 TL talep ettiğini, ödeme yapmadığı için ise şiddet gördüğünü belirtti.

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Ailelerine ait otelde meydana gelen olayda, babasının elindeki pala ile saldırısına uğradığını ve sırtında yaralar oluştuğunu açıkladı.

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Kendisini kovalayan babasından, bir odaya sığınarak ve kapıyı kilitleyerek kurtulduğunu anlattı.

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Tsuchiya “Hayatımın son bulacağını düşündüm, bir babanın kendi çocuğuna bunu yapması akıl alır gibi değil” dedi.

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Diğer yandan, babası ise olayın tersini iddia ederek kızının kendisine saldırdığını söyledi.

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Brezilya basınına göre, Tsuchiya’nın annesi geçtiğimiz Kasım ayında kocasına karşı aile içi şiddet nedeniyle uzaklaştırma kararı aldırmış.

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