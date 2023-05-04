Diş Hekimi uyardı. Diş kökü iltihabına dikkat

İHA’nın haberine göre; Diş Hekimi Özge Nur Durkaya, diş kökü iltihabının, diş kökünün ucunda oluşan enfeksiyon olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

“APSENİN YAYILMASI TEHLİKEYİ ARTIRIR”

Durkaya’nın açıklamaları şu şekilde:

“Dişte kırık, travma, özellikle dişte meydana gelen çürük gibi çeşitli sebeplerle bu yapıların bütünlüğünün bozulması, bakterilerin diş kök ucuna kolay ulaşması nedeniyle diş kökünde iltihaplanma meydana gelir. Bu enfeksiyon, kökün ucuna ve kemiğe yayılır ve sonunda apseye neden olabilir. Diş kökü iltihabının belirtileri arasında şiddetli ağrı ve ağız içerisinde şişme, ağıza gelen kötü kokulu akıntı, dişlerde sıcağa ve soğuğa hassasiyet, ağız açmada kısıtlılık, çiğnemede zorluk, yüze yayılan ağrı ve yüze yayılan şişlik vardır. Ağızda şişlikler hızlı büyüyebilir, yayılabilir. Hastada ateş ve halsizlik meydana gelebilir. Bu bulgular sizde mevcutsa acilen diş doktoruna başvurmalısınız çünkü apsenin yayılması tehlikeyi artırır.”

“DİŞ DOKTORUNA DÜZENLİ MUAYENENİZİ YAPTIRMALISINIZ”

“Önlem almak adına enfeksiyonlar köke ve kemiğe ulaşmadan dişlerdeki çürüklere dolgu veya kanal tedavisi yapılmalıdır. Tedavisinde basınca ve ağrıya sebep olan apse boşaltılmalıdır. İlgili dişe kanal tedavisi yapılarak ya da diş çekilerek dişin tedavisi sağlanmalıdır. Sistemik belirti göstermesi durumunda antibiyotik tedavisi yapılmalıdır. Aynı zamanda ağrı kesiciler ve ağız gargaralarıyla tedavi desteklenmelidir. Düzenli olarak ağız bakımınızı yapmalısınız ve diş doktoruna düzenli muayenenizi yaptırmalısınız”