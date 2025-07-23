Diş hekimleri iş bırakıyor

Kamu diş hekimleri 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde iş bırakacağını duyurdu. Hekimler, teşvik tavanına ulaşabilmek için günde 50 girişimsel işlem yapmaya zorlandıkları gerekçesiyle bu kararı aldıklarını bildirdi.

Sağlık çalışanlarına gerçeklikten uzak performans dayatıldığını ifade eden hekimler Tabip-Sen öncülüğünde eylem yapacak.

"GERÇEKLİKTEN UZAK YAKLAŞIMLAR"

Tabip-Sen'den tarafından yapılan açıklamada, teşvik sisteminde belirlenen hedeflere kamu diş hekimlerinin ulaşmasının neredeyse imkansız olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan analizler gösteriyor ki bir kamu diş hekiminin teşvik tavanına ulaşabilmesi için günde 50 girişimsel işlem yapması bekleniyor. Bu tür gerçeklikten uzak yaklaşımların düzenlenmesi gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi.

Bu uygulama ile hastaların kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilmesinin zorlaştığına dikkat çeken Tabip-Sen, diş hekimlerinin mesleklerini sağlıklı koşullarda icra etmesinin engellendiğini belirtti.

Sendika, iş bırakma kararının bu nedenle alındığını söyledi.

31 TEMMUZ VE 1 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKILACAK

31 Temmuz Çarşamba ve 1 Ağustos Perşembe günü, Tabip-Sen'e üye kamu diş hekimleri iş bırakacak. Sendika bu eylemle, nitelikli ve sürdürülebilir bir sağlık hizmetine dikkat çekmek istediğini vurguladı.