Diş hekimlerinden iş bırakma eylemi!

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, Ağız ve Diş Sağlığı Hastaneleri ve devlet hastanelerinde görev yapan diş hekimlerinin, 14 Şubat 2025'te iş bırakma eylemi yapacaklarını duyurdu.

Akarken, yaptığı yazılı açıklamada, "Diş hekimlerinin mesleklerini icra etmeye çalışırken karşılaştıkları engellerin giderek daha dayanılmaz hale geldiği" yönündeki sorunlarını dile getirdiklerini ifade etti.

“HALK MAĞDUR OLUYOR”

Ekol TV'deki habere göre kalitesiz malzemeler, sürekli arıza yapan cihazlar ve eksik personel yüzünden uygulamalarını verimli şekilde gerçekleştiremeyen diş hekimlerinin, sağlık hizmeti alan halkın mağduriyet yaşamasına da neden olduklarını aktaran Akarken, şu sözleri kullandı:

Bugün, diş hekimleri büyük bir yalnızlık içinde ve çaresizce çalışma koşullarımızın iyileştirilmesini talep ediyorlar biz de onların yanındayız. Sağlık Bakanlığı, yıllardır taleplerimize kayıtsız kalmakta. Bu durumu değiştirmek için bir araya gelerek sesimizi yükseltiyoruz. Hekimler, mağduriyet yaratan yönetmelik ve genelgelere tabi tutulamaz. Mevzuat artık sağlık hizmeti sunulmasını engelleyen, başta diş hekimlerinin ve diğer hekimlerin sağlık kurumlarında çalışan her meslek grubunun emeklerinin karşılığını bulamadığı bir sistem haline geldi. Artık yeter. Diş hekimlerinin karşılaştığı sorunların başında artan iş yükü, kalitesiz malzeme ve cihazların kullanım zorunluluğu, yardımcı personel eksikliği ve 4 Elle Çalışma Kuralı'nın uygulamaya konulamaması gibi ciddi problemler yer alıyor. Ayrıca, ek ödeme adaletsizliği ve mali hak kayıpları, vatandaşların uzman diş hekimine ulaşamaması gibi konular da diş hekimlerinin huzursuzluklarını artırıyor. Diş hekimlerinin uzun saatler süren görevlerindeki bu olumsuzluklar hem sağlık çalışanlarının hem de hastaların sağlığını doğrudan etkileyen unsurlar haline gelmiş durumda.



Sağlıkta verimli bir hizmet sunulabilmesi için acilen düzenleme yapılmasını talep eden Özlem Akarken, diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hastalara kaliteli hizmet verebilmek için gerekli malzemelerin temin edilmesi ve yardımcı personel sayısının arttırılması gerektiğini vurguladı.