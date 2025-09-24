Diş Hekimliği Fakültesi’nde ilk dersi Rektör Arıbaş verdi

YENİÇAĞ - Aksaray / Metin Kurt

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa ASÜ Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kürşat Eser, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Programın açılışında konuşan Rektör Arıbaş, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilere ve akademik camiaya hayırlı olmasını dileyerek başarı temennilerini iletti.

“DİŞ HEKİMLİĞİ, İNSANLIK TARİHİ KADAR ESKİ VE KIYMETLİ BİR MESLEKTİR”

Diş hekimliğinin, insan sağlığı açısından hayati bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Rektör Arıbaş, şunları kaydetti:

“Diş hekimliği sadece bir tedavi alanı değil, aynı zamanda toplumun genel sağlığını koruyan kritik bir meslektir. İnsanların acısını dindiriyorsunuz, toplum sağlığına doğrudan katkı sunuyorsunuz. Pek çok hastalığın başlangıç noktası ağızdır; bu nedenle ağız ve diş sağlığını korumak büyük önem taşır. Aynı zamanda bu meslek estetik yönüyle de bir sanattır. İnsanlık tarihi kadar eski ve kıymetli bir mesleğin mensubu olacaksınız.”

Arıbaş, öğrencilerin mesleki yaşamlarında insana hizmeti öncelik edinmeleri gerektiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Güzel bir meslek sahibi olacaksınız, huzurlu bir yaşam süreceksiniz. Ancak hedefiniz sadece para kazanmak olmamalı. İnsan en değerli varlıktır; sizler de en değerli varlığın sağlığına hizmet edeceksiniz. Öncelikle zarar vermemek, ardından da en iyisini yapmak temel prensibiniz olmalı. Fakültemiz güçlü akademik kadrosu ve modern laboratuvar imkânlarıyla sizlere her türlü desteği sunacak. Mesleğinizi vicdan, merhamet ve empatiyle icra edin. Hastalarınıza yumuşak ve kibar bir şekilde yaklaşın, onların kendilerini ifade etmelerine fırsat tanıyın.”

ÖĞRENCİLERE BAŞARI DİLEĞİ

Rektör Arıbaş, öğrencilerle tanışarak eğitim süreçleri, hedefler ve kariyer planlamaları üzerine de görüş alışverişinde bulundu. Öğrencilerin ülkenin geleceğinde önemli roller üstleneceğini kaydeden Arıbaş, “Üniversitemizde alacağınız nitelikli eğitimle ülkemizin geleceğine katkı sağlayacak diş hekimleri olacaksınız. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.

Programda ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Eser de kısa bir selamlama konuşması yaparak, desteklerinden dolayı Rektör Arıbaş’a teşekkür etti.