Diş kaybı bağırsakları vuruyor! Uzmanlardan kritik uyarılar

Ağız sağlığı, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda tüm vücut sağlığını derinden etkileyen bir unsur.

Son bilimsel araştırmalar, diş eksikliğinin bağırsak sağlığı üzerinde ciddi bir tehdit oluşturduğunu ve özellikle İrritabl Bağırsak Sendromu (IBS) riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlar, diş kaybının sindirim sistemine yük bindirdiğini ve bu durumun kronik bağırsak hastalıklarına zemin hazırladığını vurguladı.

BİLİMSEL BULGULAR DİŞ EKSİKLİĞİNİ SUÇLUYOR

Roma III kriterlerine göre değerlendirilen ve uluslararası bir dergide yayımlanan çok merkezli bir çalışma, diş eksikliğinin bağırsak sağlığı üzerindeki yıkıcı etkilerini gözler önüne serdi.

Araştırmaya göre, 1-2 diş kaybı yaşayan bireylerde IBS görülme oranı yüzde 35, 3-5 diş kaybı olanlarda ise yüzde 33’e yakın. Özellikle kabızlık ağırlıklı IBS formunun, eksik diş sayısıyla paralel olarak arttığı tespit edildi.

Uzmanlar, “Halk arasında sindirimin midede başladığına dair bir yanılgı var. Oysa sindirim, ağızda dişlerle başlar. Yetersiz çiğneme, mide ve bağırsaklara ek yük bindirerek kronik hastalıkları tetikliyor” dedi.

Harvard Üniversitesi T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan Dr. Walter Willett, diş eksikliğinin sistemik etkilerine dikkat çekti:

“Ağız sağlığı, bağırsak mikrobiyomunun dengesini doğrudan etkiliyor. Diş kaybı, yiyeceklerin yeterince öğütülmemesine neden olarak bağırsak hareketlerini bozuyor ve iltihaplı bağırsak hastalıkları riskini artırıyor.”

Willett, özellikle protez kullanan bireylerde bu riskin daha yüksek olduğunu belirtti.

PROTEZ KULLANICILARI DAHA BÜYÜK RİSK ALTINDA

Araştırma, protez diş kullanan bireylerde IBS riskinin, tüm dişleri doğal olanlara kıyasla yüzde 103 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Uzmanlar, bu durumu şöyle açıkladı:

“Protezler, doğal dişlere göre daha düşük çiğneme kapasitesine sahip. Yiyecekler yeterince parçalanmadığında, bağırsakta uzun süre kalan lifli gıdalar kabızlığa yol açıyor. Bu, IBS gibi ciddi sindirim sorunlarını tetikliyor.”

Uzman, geçici protezler yerine sabit protezler veya implant tedavilerinin bağırsak sağlığını korumada daha etkili olduğunu vurguladı.

Londra Üniversitesi College (UCL) Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Philip Preshaw da benzer görüşleri paylaştı:

“Ağızdaki bakteriler, bağırsak mikrobiyomunu doğrudan etkiliyor. Diş kaybı veya yetersiz ağız hijyeni, bu dengenin bozulmasına ve inflamatuar süreçlerin başlamasına neden olabilir.”

Preshaw, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımının bu riskleri azaltabileceğini ekledi.

BAĞIRSAK SAĞLIĞI İÇİN ÇİĞNEME ŞART

Sindirim sürecinin ilk adımı olan çiğneme, yiyeceklerin mekanik olarak parçalanmasını ve tükürükteki enzimlerle kimyasal sindirimin başlamasını sağladı.Diş eksikliği, bu süreci aksatarak mide ve bağırsaklara ek yük bindiriyor. King’s College London’dan beslenme uzmanı Dr. Michael Allen, “Yetersiz çiğneme, bağırsak mikrobiyotasını olumsuz etkileyerek iltihaplanmayı artırıyor. Bu da IBS gibi hastalıkların kapısını aralıyor” dedi. Allen, lif açısından zengin bir diyetin ve düzenli egzersizin bağırsak sağlığını desteklediğini, ancak ağız sağlığının bu denklemin temel taşı olduğunu belirtti.

UZMANLARDAN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, diş eksikliğinin bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için şu önerilerde bulundu:

Diş Kayıplarını Hızla Telafi Edin: Eksik dişler için implant veya sabit protezler tercih edilerek çiğneme fonksiyonu yeniden kazandırılmalı.

Ağız Hijyenine Özen Gösterin: Günde en az iki kez diş fırçalama ve diş ipi kullanımı, ağızdaki bakteri yükünü azaltarak bağırsak sağlığını koruyor.

Lifli Beslenmeye Geçin: Ispanak, brokoli, tam tahıllar ve muz gibi lif açısından zengin gıdalar, bağırsak hareketlerini düzenliyor.

Düzenli Kontrol Şart: Diş hekimi ve gastroenterolog ziyaretleri, erken teşhis ve tedavi için kritik önem taşıyor.

AĞIZ SAĞLIĞI, BAĞIRSAKLARIN AYNASI

Bilimsel veriler ve uzman görüşleri, ağız sağlığının bağırsak sağlığıyla doğrudan bağlantılı olduğunu açıkça ortaya koydu.

Diş eksikliği, sadece estetik bir sorun değil, aynı zamanda sindirim sistemini çökerten sessiz bir tehlike.

Uzmanlardan net şu uyarı geldi:

“Diş kaybını ciddiye alın. Bugün atacağınız küçük adımlar, bağırsak sağlığınızı ve yaşam kalitenizi korumada büyük fark oluşturabilir.”