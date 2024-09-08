Dış mekandaki gece ışıkları unutkanlık saçıyor

Alzheimer hastalığı, çağımızın en büyük sağlık sorunlarından biri olarak kabul ediliyor ve bu rahatsızlığı önlemeye yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak, araştırmacılar Alzheimer'ı tetikleyen yeni bir faktör daha keşfetti.

Gece saatlerinde dış mekanlardaki yapay ışıklar. ABD'deki Rush Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen araştırmalarda, yapay ışıkların Alzheimer riskini artırabileceği sonucuna varıldı. Bu önemli bulgu, "Frontiers in Neuroscience" dergisinde yayınlandı.

Araştırmalar, özellikle yol aydınlatmaları, reklam tabelaları gibi yapay ışık kaynaklarının çevreyi ışık kirliliğine maruz bıraktığını ve bunun Alzheimer hastalığına katkıda bulunabileceğini ortaya koydu. Araştırmacılar, geceleri dış mekan ışıklarına maruz kalmanın, özellikle 65 yaş altındaki bireylerde Alzheimer'a yakalanma riskini belirgin şekilde artırabileceğini tespit etti. Bu sonuçlar, yapay ışıkların vücudun biyolojik saatini ve uyku düzenini bozarak bilişsel gerilemeye yol açabileceğini gösteriyor.

Çalışmanın dikkat çekici bir diğer bulgusu ise, dış mekanlardaki yapay ışıkların 65 yaş altındaki bireyler için diğer risk faktörlerinden daha ciddi bir tehdit oluşturabileceği. Alkol kullanımı, obezite ve kronik böbrek hastalıkları gibi bilinen risk faktörlerine kıyasla, gece ışık kirliliğine maruz kalmak Alzheimer'a yakalanma riskini daha fazla artırıyor.

Araştırmanın başyazarlarından Robin Voigt-Zuwala, gece ışık kirliliğinin değiştirilebilir bir çevresel faktör olduğunu ve Alzheimer riskini önemli ölçüde etkileyebileceğini belirtti. Bu nedenle, yapay ışığın olumsuz etkilerinden korunmak için alınacak önlemler oldukça önemli hale geliyor.

Uzmanlar, gece yapay ışıkların olumsuz etkilerini en aza indirmek için karartma perdeleri veya uyku sırasında göz bandı kullanmayı öneriyor. Bu basit önlemler, bireylerin biyolojik saatini koruyarak, Alzheimer riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

Bu araştırma, ışık kirliliğinin yalnızca çevresel değil, aynı zamanda ciddi bir sağlık sorunu olabileceğine dikkat çekiyor. Gece yapay ışıklara maruz kalmanın önlenmesi, Alzheimer ve diğer bilişsel gerileme sorunlarıyla mücadelede önemli bir adım olabilir.