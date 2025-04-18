DIŞ POLİTİKA ÇÖKTÜ

Dışişleri Sekreteri ve Recep Bey’in haberi var mı bilmem amma ve lakin görünen o ki dış politika komple çökmüş bulunmaktadır.

Türk dış politikasının son 50 - 60 yıldaki en önemli konusu Kıbrıs ve Kıbrıs Türklerinin hakkını hukukunu savunmaktı değil mi?

Peki ne oldu?

Kardeş dediğimiz Türk Cumhuriyetleri AB’den aldıkları birkaç kuruş yüzünden Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdı.

Türk Cumhuriyetlerinin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla tanıması ve bu sözde devlete büyükelçi ataması, Kıbrıs politikasının ne kadar başarısız bir şekilde yürütüldüğünü, dış politikada nasıl çuvallanıldığını açıkça göstermektedir.

Bakınız değerli okurlarım Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni (KKTC) tanımıyor amma ve lakin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni (GKRY) Kıbrıs Cumhuriyeti adıyla ve adanın tek hükümran gücü olarak tanıyor; resmen büyükelçi atıyor, büyükelçilik açıyor amma ve lakin bizim Dışişleri Sekreteri de oturup seyrediyor, bu duruma isyan etmemek mümkün müdür?

Pekala, nerede 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanı olarak atanan Binali Yıldırım?

Neden Binali Yıldırım hiç topa girip konuşmuyor?

Peki alay-ı vala ile İYİ Parti’den transfer edilip Recep Bey tarafından rozeti takılan, Genel Başkan Yardımcısı olarak koltuk tahsis edilen Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı

Kürşad Zorlu nerede, neden konuşmuyor ağzını açıp iki çift laf etmiyor?

Her konuda konuşup, fikir beyan eden bu politikacılar neden bu konuda hiç açıklama yapmıyor?

Peki sorun sadece ve sadece Kıbrıs meselesinde mi?

Elbette hayır...

Yunan generalleri Türk adalarında kuzu çevirip kebap yiyor, uzo içip kafayı buluyor ama Türkiye’yi yönetme görevini üstlenmiş muktedirler oturup seyretmiyor mu?

Irak’ın Suriye’nin toprak bütünlüğü korunacak, bu kırmızı çizgimiz dedik değil mi?

Ne oldu?

Irak, Suriye fiilen param pinçik oldu...

Irak’ta Suriye’de birer terör devleti kurulmasına izin vermeyiz, bu kırmızı çizgimizdir dedik.

Dedik de ne oldu?

Suriye’de üstelik sözde en büyük müttefikimiz Amerika’nın desteği ile terör örgütü PKK-PYD devlet kuruyor, HTŞ terör örgütü yönetimi ele geçirdi, bir cunta kurdu, İsrail ise Suriye’nin etlice bir parçasını işgal etti...

Dahası Irak ve Suriye’de PKK tasfiye edilsin diye bebek katilinden medet umar hale gelmedik mi?

AKP ilk iktidara gelirken AB ile ilişkileri geliştireceğiz tam üyelik hedefini gerçekleştireceğiz demedi mi?

Elbette dedi...

Peki durum ne?

Ne olacak; bırak AB ile tam üyeliği, AB ülkelerinden turistik vize bile alamıyor insanlar...

Sonuçta:

Avrupa Birliği ile papazız

Amerika Birleşik Devletleri ile papazız

Rusya ile papazız

Tüm komşularımız ile papazız

Eeeee buna dış politika çöktü denmez de ne denir?

İşin açığı ne yazık ki dış politikamız çökmüş ve Kıbrıs Davası enkaz altında kalmıştır...

Görünen o ki Dışişleri Sekreteri Arapların sorun ve davaları ile ilgilenmekten ya da terör örgütü liderleri ile birlikte poz vermekten başka hiç bir işe vakit bulamıyor.

Demedi demeyin Türkiye’nin hep arkasında durduğu Kıbrıs davasında çok berbat bir şekilde çuvallamış bulunuyoruz.