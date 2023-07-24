Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor

Prof. Dr. Erdem, “Ağız ve diş sağlığı sorunları, çocukların fiziksel gelişimlerini engelliyor”dedi ve uyardı.

KAYNAK: DHA
Diş sağlığı çocukların fiziksel gelişimini engelliyor

Editör: Erkavim Yıldırım

Yetişkin nüfusun çoğunluğunun diş sağlığına önem vermediğinin altını çizen Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem, "Geleceğimiz olan çocuklarımız ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik alışkanlıkları kazanamamaktadır. Özellikle çocukların ağız ve diş sağlığı sorunları, fiziksel gelişimlerini engelleyen önemli bir faktördür” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Tamer Lütfi Erdem diş Hekimliği eğitiminin güncel durumunu ve toplumda ağız ve diş sağlığına ilişkin genel bakış açısını değerlendirdi ve “Sadece İstanbul Üniversitesi ile başlayan diş hekimliği eğitimi, öğrencilerin mesleğe olan ilgisiyle günümüzde farklı devlet ve vakıf üniversitelerinde eğitim vermeye devam etmekte. Ancak ağız ve diş sağlığı açısından ülkemiz hala arzu edilen düzeye gelebilmiş değildir. Bugün hala nüfusumuzun yüzde 87’sinde yapılması gereken en az bir tane diş tedavisi ihtiyacı vardır" diye konuştu.

DİŞ FIRÇASI KULLANIMI ÇOK ÖNEMLİ

Hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmenin önemine ve bireylerin kendilerinin sorumluluk kazanması gerektiğine dikkat çeken Prof. Erdem, “Sağlık politikaları koruyucu hekimlikten ziyade tedavi edici sağlık hizmetlerinin gelişmesine yöneliktir. Sadece düzenli ve doğru diş fırçası kullanımı ile ağız ve diş tedavi gereksinimini minimum seviyeye indirmek mümkün. Bu da tedavi hizmetleri için harcanan zaman ve paranın en az seviyeye inmesine olanak sağlar. Bu nedenle hızla ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik politikaları geliştirmek, bireylerin bizzat kendilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda diş hekimleri kadar sorumlu olduğu konusunda farkındalık yaratmak, en önemlisi aileler ile birlikte okullarda da sağlık eğitimine önem vermek zorundayız. Sağlık mutluluktur. Türkiye’de modern diş hekimliğine hizmet etmiş ve hizmet etmeye devam eden tüm diş hekimlerinin günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.

DHA

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