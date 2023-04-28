Diş taşı temizliği için genellikle uzman doktora başvurulması gerektiren bir uygulamayken evde de tavsiye edildiği şekilde diş taşı temizliği yapmak mümkün. Peki, diş taşı nasıl temizlenir? Evde diş taşı temizleme yöntemleri neler?

DİŞ TAŞI NEDİR?

Diş taşı yani tartar ve bakteriler, yemek artıkları ve mineral tuzların oluşturduğu sarımsı bir maddedir. Tükürükte bulunan mineral tuzlar nedeniyle kireçlenir ve dişlerde kalır. Bu kalıntılar dişlerin yüzeyinde birikir. Yiyecek artıklarının yaklaşık yüzde 30'u diş fırçasının ulaşamadığı yerlerde, yani boşluklarda birikir. Bu nedenle diş ipi veya diş fırçaları ağız sağlığı için önemlidir.

Diş taşının varlığı mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam yaratırken dişlerinizin görünümünü de etkiler.

Diş taşını temizlemek için, kabartma tozu ve hindistancevizi yağı karışımı, dişlerinizdeki tartarı gidermek için alternatif bir tedavi olarak popüler haline gelmiştir. Antimikrobiyal ajan konsantrasyonu sayesinde diş taşlarını giderme konusunda tercih edilen yöntemler arasında.

EVDE DİŞ TAŞI NASIL TEMİZLENİR?

Düzenli olarak fırçalanan dişlerde dahi, diş taşı olabiliyor. Bu da görüntü ve sağlık açısından olumsuz etkilere neden oluyor. Ağızda tartar biriktikçe ağız kokusunu ve çürükleri arttırdığı da bilinmektedir.

Diş ipi, dişlerdeki tartarı çıkarmak için geçerli bir çözüm olabilir. Bu aletle tartar kalıntılarını çıkarabilirsiniz. Aşırı miktarda olması durumunda bir diş probu kullanarak yok etmeye çalışabilirsiniz.

Karbonat ve hindistancevizi yağı karşımı: ½ çay kaşığı karbonat (2 gr), 1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı (15 gr).

Tüm malzemeleri homojen bir krema elde edene kadar bir kapta karıştırın. Diş fırçanıza bir miktar ürün koyun ve dişlerinizi fırçalayın. Normalde diş macunu kullandığınız gibi kullanın. Bir hafta boyunca günde bir kez kullanın.

Piyasada kolayca bulunabilen aktif kömür kullanarak doğru ağız hijyeni sağlamanın etkili bir yönteminden yararlanabilirsiniz. Bu içerik sayesinde dişleriniz daha beyaz görünecek ve tartar oluşumunu engelleyebileceksiniz. Dişlerinizi birkaç dakika aktif kömürle fırçalamanız iyice durulamanız yeterli olacaktır.

Hafife alınmaması gereken bir diğer bileşen de, sodyum bikarbonattır. Diğer adıyla da bilinin karbonattır. Özellikle diş tartarını gidermek için yararlı olan sodyum bikarbonat etkili sonuçlar vermektedir. Yine, aşındırıcı etkisi nedeniyle bu doğal kullanımda aşırıya kaçmamalısınız. Bu nedenle ayda bir defadan fazla yapmayın.

Diş fırçanızın üzerine karbonat ekleyin ve suyla ıslatın, bu noktada dişlerinizi özellikle tartardan en çok etkilenen bölgelere kuvvetlice ovun. Son olarak karbonatın tozunun aşındırıcı özelliklerinin diş minenize zarar vermesini önlemek için ağzınızı iyice çalkaladığınızdan emin olun.

Diş taşlarını temizlemek için bir kaşık limon suyunu bir miktar karbonat ile karıştırıp, karışımın dişlerde uzun süre kalmamasına dikkat ederek diş fırçası ile dişlerinizi iyice fırçalayabilirsiniz.

Çilek, çay ve kahvenin birikintilerini gidermek için etkili bir asit olan malik asit içerdiğinden diş sararmalarından kurtulmak için önemlidir, bu nedenle iki adet ezilmiş çileği bir çay kaşığı karbonat ile karıştırıp ardından ovabilirsiniz. Dişlerde birkaç dakika bekletin ve ardından fırçalayın.

Dişleri bir günde beyazlatan en popüler tariflerden biri diş fırçasını nemlendirip üzerine biraz zencefil tozu ve birkaç damla bal koymaktır.