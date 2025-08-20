Diş tedavisi kabusa döndü. Sahte hekim skandalı

Hollanda'dan diş tedavisi için İstanbul'a gelen İbrahim Hakkı Gülçebi, ölümden döndü. İmplantın sinüs boşluğuna kaçtığı ve yüzünde şişlikler oluştuğu iddia edilen olayda, Gülçebi, tedaviyi yapan klinik çalışanının diplomasız olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulundu.

Ekol TV muhabiri Oğuzhan Ünsal’ın haberine göre Hollanda'da yaşayan İbrahim Hakkı Gülçebi, implant tedavisi için İstanbul'a gelerek Sultanbeyli'de bir klinikle anlaştı. 61 yaşındaki Gülçebi'nin iddiasına göre, tedavi sırasında takılan implant sinüs boşluğuna kaçtı ve ölümden döndü. Bununla birlikte çenesinde sürekli şişlikler meydana geldi.

Gülçebi, yaşadığı sıkıntılar üzerine tedavi olduğu diş hekimini araştırdı ve dehşete düşüren bir gerçekle yüzleşti. Kendisini diş hekimi olarak tanıtan kişinin aslında diplomasız olduğu ve bir diş hekiminin yanında 16 yıl boyunca çıraklık yaptığı iddia edildi. Mağdur, başka bir kliniğe giderek yeniden tedavi olmaya başladı.

Mağdur İbrahim Hakkı Gülçebi’nin avukatı Temel Engin, İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikayette bulunduklarını belirtti. Engin, İl Sağlık Müdürlüğü’nün şüpheli kişinin doktor olmadığı yönünde tespitte bulunduğunu aktardı. Devamında ise müdürlük çalışanlarının kliniğe giderek protokol defterinden hastaların listesine ulaştığını ve bu kişilerin adı geçen şahsın kendilerine tıbbi müdahalede bulunduğunu doğruladığını kaydetti.

Diplomasız olduğu iddia edilen kişinin Kocaeli'de benzer bir yanlış tedavi nedeniyle 4 yıl hapis cezası yattığı da öne sürüldü. Buna rağmen suçlanan kişinin çalıştığı kliniğin hala açık olduğu ve yeni hastaları kabul etmeye devam ettiği bildirildi. İddiaları kabul etmeyen klinik çalışanları hakkında yasal süreç devam ediyor. İbrahim Hakkı Gülçebi, "Resmiyette hiçbir şey yok, hala devam ediyor. Kliniği kendinin. Ama yeni diploma almış insanları alıp onları kullanıyor. Onlar üzerinden insanlara diş hekimiyim diye yardım ediyor" dedi.