Dış ticaret açığı 50 milyar dolara dayandı!

Türkiye'nin ihracatı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,9 artarak 20 milyar 515 milyon dolar, ithalatı yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan haziran ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Genel Ticaret Sistemi (GTS) kapsamında ihracat, haziranda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,9 yükselişle 20 milyar 515 milyon dolar, ithalat da yüzde 15,2 artışla 28 milyar 688 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 8 milyar 173 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Haziran 2024'te yüzde 76,4 iken geçen ay yüzde 71,5 olarak belirlendi.

OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 16,3 ARTTI

Ocak-haziran döneminde de ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artışla 131 milyar 408 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 yükselişle 180 milyar 845 milyon dolar oldu.

Ocak-haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,3 artışla 49 milyar 437 milyon dolara yükseldi.

İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Haziran 2024 döneminde yüzde 74,8 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 72,7'ye geriledi.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, haziranda yüzde 8,1 artarak 17 milyar 532 milyon dolardan 18 milyar 955 milyon dolara çıktı. Haziranda enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 16,9 artarak 19 milyar 285 milyon dolardan 22 milyar 544 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı, haziranda 3 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret hacmi yüzde 12,7 artarak 41 milyar 499 milyon dolar oldu. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 84,1 olarak kayıtlara geçti.