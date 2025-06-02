Dış ticaret açığı Mayıs ayında arttı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat mayıs ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Bakan Bolat, "Mayıs ayı ihracat açısından tarihe geçen bir ay oldu, mal ihracat rekoru kırdık. Türkiye’nin mayıs ayında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 24,8 milyar dolar oldu" dedi.

Mayıs ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 2,1 artışla 31,3 milyar dolar olduğunu açıklayan Bolat, "Mayıs ayında dış ticaret açığı, yüzde 0,1 artışla 6,5 milyar dolar oldu" dedi. Mayıs ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı ise, yüzde 79,3 olarak gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dış ticaret hacmi, yüzde 2,4 oranında artarak 56 milyar 138 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 3,5 oranında artarak 110 milyar 947 milyon dolar, ithalat, yüzde 5,7 oranında artarak 152 milyar 3 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 4,7 oranında artarak 262 milyar 950 milyon dolar oldu

2025 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 0,4 puan artarak yüzde 79,3 olarak gerçekleşti.

Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,3 puan azalarak yüzde 87,0 olarak belirlendi. Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 1,2 puan artarak yüzde 93,1 oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (2 milyar 97 milyon dolar), ABD (1 milyar 512 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 500 milyon dolar) oldu. Mayıs ayında ihracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,8 oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Çin (4 milyar 316 milyon dolar), Rusya ( 3 milyar 251 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 686 milyon dolar) oldu. Mayıs ayında ithalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 59,5 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 858 milyon dolar), Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri (4 milyar 15 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (3 milyar 727 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) (10 milyar 227 milyon dolar), Asya Ülkeleri ( 8 milyar 571 milyon dolar) ve Diğer Avrupa Ülkeleri (6 milyar 67 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat 12 milyar 264 milyon dolarla (yüzde 0,2 azalış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 8 milyar 571 milyon dolarla (yüzde 0,5 artış) “Tüketim Malları” ve 3 milyar 635 milyon dolarla (yüzde 28,4 artış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Mayıs ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat 21 milyar 257 milyon dolarla (yüzde 0,6 artış) “Hammadde (Ara malları)” grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla 5 milyar 571 milyon dolarla (yüzde 12,9 artış) Tüketim Malları” ve 4 milyar 450 milyon dolarla (yüzde 1,3 azalış) “Yatırım (Sermaye) Malları” grupları takip etti.

Mayıs ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 95,0 (23 milyar 599 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 3,0 (750 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 1,4 (359 milyon dolar) oldu.

Mayıs ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi sektörü yüzde 84,2 (26 milyar 342 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü yüzde 8,7 (2 milyar 732 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü yüzde 4,4 (1 milyar 380 milyon dolar) oldu."