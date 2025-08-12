Dış ticaret haddi Haziran ayında 89,8 olarak gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 arttı, yakıtlarda yüzde 10 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,3 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 5 ARTTI

İhracat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,1 arttı, yakıtlarda yüzde 17,5 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 6,1 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 1,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 19,9 arttı, yakıtlarda yüzde 12,8 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 2,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 13,1 ARTTI

İthalat miktar endeksi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 9,3 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 10,1 arttı, yakıtlarda yüzde 15,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 13,3 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 6,9 AZALDI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Mayıs ayında 161,6 iken 2025 Haziran ayında yüzde 6,9 oranında azalarak 150,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Haziran ayında 152,6 iken 2025 yılı Haziran ayında yüzde 1,1 oranında azalarak 151 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Mayıs ayında 128,8 iken 2025 Haziran ayında yüzde 1,7 oranında artarak 131 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Haziran ayında 121,5 iken 2025 yılı Haziran ayında yüzde 7,9 oranında artarak 131,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2025 YILI HAZİRAN AYINDA 89,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Haziran ayında 89 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 0,8 puan artarak, 2025 yılı Haziran ayında 89,8 oldu.