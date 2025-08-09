Dışarı bilgi sızınca, Meclis başkanını çıldırttı! Vekillerin telefonları toplatıldı... Tarihte bir ilk yaşandı…

Bahçeli ile başlayan açılım tiyatrosunu ikinci Meclis perdesinde gizlilik kararı alınması dikkat çekti. Nefes’te yer alan habere göre; ilk toplantıda bilgilerin dışarı sızmasından sonra Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un tepki gösterdiği bundan dolayı milletvekillerinin telefonları toplanması Türk siyaset tarihine geçti.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ‘kurucu önder’ diye hitap ederek, Meclis’e davet ettiği bebek katili Öcalan’ı ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla süreci başlatmıştı. Açılım sürecinin ilk tiyatro perdesi teröristbaşının örgüte fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla devam ediyor. Son olarak tiyatronun ikincisi Meclis ayağı başlamıştı. Dün ise ikinci perdede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, komisyonda sunum gerçekleştirdi.

GİZLİ OTURUM KARARI DAMGA VURDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), kuruluşundan bu yana gizli oturumlara ev sahipliği yapıyor. Ancak bu toplantılar, genellikle milli güvenlik, dış politika ya da kritik konukların görüşüldüğü hassas konuları kapsıyor. Dün ise “Terörsüz Türkiye” hedefiyle oluşturulan ve dün ikinci kez bir araya gelen “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu” toplantısında bu kararın alınması dikkat çekti.

KURTULMUŞ KIZDI, TELEFONLAR TOPLATILMIŞ

Nefes’in elde ettiği bilgilerde ise komisyonun önceki toplantısında, oturum devam ederken dışarıya anında bilgi sızdırılması, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un tepkisini çekti. Bu olay üzerine Kurtulmuş, milletvekillerine toplantılara cep telefonları olmadan katılmaları talimatını verdi. Dünkü toplantı öncesinde ise milletvekillerinin telefonları toplandı.

ÜÇÜNCÜ PERDE 12 AĞUSTOS'TA

Öte yandan komisyon çalışmalarına yönelik önerilerin alınmak üzere üçüncü perdenin 12 Ağustos Salı günü saat 14.00’te TBMM Tören Salonu’nda yapılması kararı verildi.