Dışarı çıkacaklar şemsiyesini unutmasın. Meteoroloji 14 ili uyardı

Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlerde 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Uyarıda kuvvetli sağanak yapış beklendiği kaydedildi.

Yapılan tahminlere göre, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklığın ülke genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve kuzeybatı kesimlerde yer yer mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteorolojinin son tahminlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yer aldı. Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlarla ilgili sel ve su baskını uyarısı yapıldı.

Öte yandan Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kıyı Ege, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklenirken yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

14 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI GELDİ

Meteoroloji kuvvetli yağış beklenen 14 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Sarı kodla uyarı yapılan iller şunlar:

Artvin, Giresun, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Ardahan, Erzurum, Kars, Ordu, Samsun, Trabzon, Bartın, Düzce.