Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı şehir için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.
Yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Kastamonu’nun yanı sıra Sinop’un iç bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı olması öngörülüyor.
Aniden meydana gelebilecek sel, su taşkınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği belirtiliyor.