Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı

Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı
Kaynak: AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı şehir için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, altı şehir için şiddetli yağmur uyarısı yaptı.

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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 2

Yapılan açıklamaya göre, bugün öğlen saatlerinden sonra Ankara, Çankırı, Karabük, Kırıkkale ve Kastamonu’nun yanı sıra Sinop’un iç bölgelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışı olması öngörülüyor.

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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 3

Aniden meydana gelebilecek sel, su taşkınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve şiddetli rüzgar nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşların dikkatli ve önlemli olmaları gerektiği belirtiliyor.

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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 4
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 5
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 6
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 7
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 8
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 9
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 10
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 11
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 12
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 13
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 14
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 15
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 16
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 17
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 18
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Dışarı çıkmadan bir kez daha düşünün! Meteoroloji 6 il için saat verip uyardı 19
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