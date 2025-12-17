Dünya genelinde etkisini artıran kış şartları, özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan bireyler için ciddi sağlık risklerini beraberinde getirdi.

Bilimsel araştırmalar, hava sıcaklığındaki her 5 derecelik düşüşün, acil servislere yapılan astım başvurularını doğrudan artırdığını gözler önüne serdi.

Soğuk hava, solunduğu anda akciğerlerdeki nemi kurutarak hava yollarının iltihaplanmasına ve ardından daralmasına sebebiyet verdi.

Bilim dünyasında yankı uyandıran veriler, mevsimsel geçişlerin kronik solunum yolu hastaları üzerindeki yıkıcı etkisini bir kez daha tescilledi.

Yapılan epidemiyolojik gözlemler, hava sıcaklığındaki kademeli azalmaların, hastanelerin acil servis ünitelerine yapılan "akut astım" başvurularıyla doğrudan korelasyon içerisinde olduğunu gösterdi.

Soğuk hava dalgalarının vurduğu bölgelerde, özellikle gece saatlerinde gerçekleşen başvuruların yoğunlaştığı saptandı.

Uzmanlar, soğuk havanın akciğerlerdeki hava yollarını döşeyen dokuları fiziksel bir stres altına soktuğunu ifade etti.

Yale Tıp Fakültesi'nden epidemiyolog Dr. Krystal Pollitt ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 5 derecelik ısı kaybının hava kirliliği partiküllerinin yere daha yakın kalmasına (inversiyon) yol açtığını belirtti.

Pollitt, hem soğuğun hem de bu yoğunlaşan kirli havanın birleşerek astımlı bireylerin solunum kapasitesini dramatik şekilde kısıtladığını kaydetti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Londra Imperial College Solunum Bilimleri Bölümü’nden Prof. Dr. Sebastian Johnston, düşük sıcaklıkların bağışıklık sistemini zayıflatarak virüslerin yayılımını kolaylaştırdığını bildirdi.

Johnston, soğuk havanın akciğer epiteline zarar verdiğini ve bunun da hırıltılı solunum ile öksürük nöbetlerini tetiklediğini ifade etti.

Harvard Tıp Fakültesi’nden immünolog Dr. Christopher Fanta ise, soğuk ve kuru havanın solunmasının, hava yollarını kaplayan sıvı tabakasının buharlaşmasına neden olduğunu aktardı.

Fanta, bu durumun vücutta "bronkospazm" olarak bilinen koruyucu bir tepkiyi devreye soktuğunu ve hastaların nefes almasını imkansız hale getirdiğini kaydetti.

European Respiratory Journal’da yayımlanan güncel bir çalışma, soğuk havaya maruz kalmanın akciğer fonksiyonlarını %20 oranında düşürebildiğini kanıtladı.

Araştırma sonuçları, rüzgarlı havalarda havaya karışan ince partiküllerin ve soğuk havanın birleşerek astımlı bireylerde hastaneye yatış oranlarını %15 oranında yükselttiğini ortaya koydu.