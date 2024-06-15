Disco Elysium’un iptal edilen son projesinin ayrıntıları ortaya çıktı

RPG türünün son yıllardaki en başarılı yapımlarından Disco Elysium için bir genişleme paketi yapılması planlansa da oyunun geliştiricisi ZA/UM projeyi iptal etmişti. Çalışanlara yapılan açıklamada genişleme paketinin tamamlanmasına 1 ya da 2 kaldığına dikkat çekilerek çalışanların enerjilerini farklı projelere odaklamak için bu kararın alındığı bildirildi.

Oyunun çıktığı 2019 yılından sonra şirket içinde yaşanan tartışmalar basına sızmıştı. 2022 yılında Estonyalı işadamları Ilmar Kompus ve Tõnis Haavel tarafından devralınmasının ardından ZA/UM kurucusu Martin Luiga , Disco Elysium tasarımcısı Robert Kurvitz, yazar Helen Hindpere ve sanat yönetmeni Aleksander Rostov'un işine son verildiği iddia edilmişti.

BÜTÜN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Disco Elysium’un iptal edilen bağımsız genişleme paketinin ayrıntıları ortaya çıktı. “X7” olarak kodlanan projeyi geliştiren ekipten sızan bilgilere göre genişleme paketi orijinal oyundan çok daha sert olacaktı. Oyunun baş karakterinin ise Disco Elysium’un sevilen karakterlerinden biri olacaktı. Genişleme paketinin geliştirici ekip tarafından heyecanla tasarlandığı öğrenilirken, çalışanlar bunu yeni bir başyapıt olabileceğine inanıyordu.

Geliştirici ekip, projeye devam etmeyi çok istese de şirketin iptal kararı ile hayal kırıklığına uğradığı öğrenildi.