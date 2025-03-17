Dişeti hastalıklarının gizli etkisi: Bağırsak sağlığınız tehlikede

Londra Üniversitesi College (UCL) Diş Hekimliği Fakültesi’nden Prof. Dr. Philip Preshaw, ağız sağlığı ve genel sağlık arasındaki bağlantıyı şu şekilde değerlendirdi:

"Diş eti hastalıkları, kan dolaşımına yayılan bakteri ve inflamatuar maddeler aracılığıyla sadece ağız bölgesini etkilemekle kalmaz. Bu durum bağırsak mikrobiyomunun dengesini bozarak, iltihaplı bağırsak hastalıklarını tetikleyebilir."

Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi’nden Dr. Walter Willett ise bu tür sorunların bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu baskıya dikkat çekti:

"Sağlıksız bir ağız, vücudun genel inflamasyon seviyesini artırabilir. Özellikle bağırsak bariyerinde zayıflamaya yol açarak sızıntılı bağırsak sendromu gibi durumları tetikleyebilir."

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR: DİŞ SAĞLIĞI VE SİSTEMİK ETKİLERİ

Journal of Clinical Periodontology'da yayımlanan bir çalışma, diş eti hastalıklarının inflamatuar bağırsak hastalıkları riskini %32 oranında artırdığını göstermekte. Bu durumun temel nedeni, ağız bakterilerinin bağırsak florası üzerindeki olumsuz etkisi.

Gut Microbes dergisindeki bir araştırma, periodontitisin (ileri evre dişeti hastalığı) bağırsak mikroplarının dengesini bozarak kronik inflamasyon riskini artırdığını ortaya koymakta.

The Lancet Gastroenterology & Hepatology'de yayımlanan bir başka çalışma, ağız bakterilerinin bağırsak duvarını zayıflatarak, inflamatuar bağırsak hastalıklarının seyrini kötüleştirdiğini vurgulamakta.

AĞIZ SAĞLIĞI İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

1. Düzenli Diş Fırçalama ve Diş İpi Kullanımı: Günde en az iki kez dişlerinizi fırçalayarak ve diş ipi kullanarak ağız içindeki bakteri yükünü azaltabilirsiniz.

2. Diş Hekimi Kontrollerini Aksatmayın: Altı ayda bir düzenli diş hekimi kontrolü, erken teşhis ve etkili tedavi için önemlidir.

3. Şeker ve Asit İçeren Besinlerden Kaçının: Bu tür besinler ağız içi asiditeyi artırarak bakterilerin çoğalmasına uygun zemin hazırlar.

4. Sağlıklı Beslenme: Lif açısından zengin gıdalar tüketmek, bağışıklık sistemini destekleyerek ağız ve bağırsak sağlığını korur.

5. Sigara ve Alkol Tüketimini Azaltın: Bu maddeler dişeti dokusunu zayıflatarak bakterilere karşı savunmasız hale getirebilir.

AĞIZ SAĞLIĞINI HAFİFE ALMAYIN

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, diş çürüğü ve diş eti sorunlarının yalnızca ağız bölgesinde sınırlı kalmadığını, bağırsak sağlığı üzerinde bile ciddi etkiler oluşturabileceğini açıkça ortaya koyuyor.

Erken önlemler alarak hem ağız hem de genel vücut sağlığınızı koruyabilir, inflamatuar süreçlerin önüne geçebilirsiniz.