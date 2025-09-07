Dişinizi kurtarmak için son şans: Ağrısız kanal tedavisi!

Diş çürüğü ve enfeksiyonlarının ilerlemesi, genellikle diş kaybıyla sonuçlanıyor. Ancak uzmanlar, kanal tedavisinin çekimden önceki son fırsat olarak dişi sağlıklı şekilde ağızda tutabildiğini belirtiyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde diş hekimi olan Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, doğru yapılan kanal tedavilerinin yıllarca sorunsuz kullanılabildiğini ifade ederek uyarılarda bulundu. Oruçoğlu, halk arasında uzun süredir ağrılı bilinen kanal tedavisinin, gelişen teknoloji ve modern teknikler sayesinde artık konforlu ve ağrısız şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.

Kanal tedavisinin, dişin merkezindeki sinir ve damarların bulunduğu pulpa dokusunun enfekte veya hasarlı olduğu durumlarda uygulandığını belirten Prof. Dr. Oruçoğlu, "Çürük, travma, çatlak ya da enfeksiyon nedeniyle zarar gören pulpa dokusu temizlenir, dezenfekte edilir ve özel dolgu materyaliyle kapatılır. Amaç, dişi çekmeden fonksiyonel ve estetik olarak ağızda tutmaktır" dedi.

Kanal tedavisinin ilerlemiş çürüğü olan, şiddetli diş ağrısı çeken, travma geçiren, apse veya iltihap oluşan ve sıcak-soğuk hassasiyeti uzun süren hastalar için uygun olduğunu belirten Prof. Dr. Oruçoğlu, tedavinin uygulanamayacağı durumları da açıkladı. Hasan Oruçoğlu, "Eğer dişin kök yapısı aşırı derecede harap olmuşsa ya da kemik desteği kalmamışsa, kanal tedavisi başarı şansı düşer. Böyle vakalarda çekim sonrası implant veya köprü gibi alternatif tedaviler daha sağlıklı olur. Bu yüzden her hastada detaylı muayene ve radyografik inceleme şarttır" diye konuştu.

"ESKİSİ GİBİ AĞRILI DEĞİL. KONFORLU VE AĞRISIZ GERÇEKLEŞİYOR"

Kanal tedavisinin halk arasında ağrılı bir işlem olarak bilindiğini ancak günümüzde teknolojik gelişmelerle tedavinin konforlu hale geldiğini ifade eden Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, "Eskiden kullanılan yöntemlerle kanal tedavisi biraz daha zahmetliydi, bu da "kanal tedavisi çok ağrılıdır" algısını oluşturdu. Oysa günümüzde gelişmiş anestezi yöntemleri, döner alet sistemleri ve dijital görüntüleme sistemleri sayesinde işlem son derece konforlu ve ağrısız gerçekleşiyor. Çoğu hastamız, "beklediğim kadar zor olmadı" diyerek kliniğimizden ayrılıyor" şeklinde konuştu.

"TEK SEANSTA BİTİYOR, ERKEN BAŞVURAN KAZANIYOR"

Tedavinin genellikle tek seansta tamamlandığını belirten Oruçoğlu, ileri enfeksiyon, apse ya da çok köklü dişlerde 2-3 seans gerekebileceğini söyledi. Tedavi sonrası birkaç gün hafif hassasiyetin normal olduğunu vurgulayan Oruçoğlu, bu süreçte dişe aşırı yük bindirilmemesi, ağız hijyenine dikkat edilmesi ve kontrollerin aksatılmaması gerektiğini belirtti.

Son olarak kanal tedavisinde en kritik faktörün zamanlama olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hasan Oruçoğlu, "En büyük hata, ağrı geçince diş problemini önemsememektir. Oysa ağrı geçse bile enfeksiyon devam edebilir. Kanal tedavisi, dişi çekimden kurtarmak için son şanstır. Erken başvurulduğunda başarı oranı yüzde 90'ın üzerindedir. Hastalarıma tavsiyem, diş ağrısını ihmal etmemeleri ve düzenli diş kontrollerini aksatmamalarıdır" ifadelerine yer verdi.