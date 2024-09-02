Disiplinsizlik doğru olmamıştır araştırılması gerekir. AKP'den bir teğmenler açıklaması daha

Kara Harp Okulu mezuniyeti muhalefet ve iktidar arasında tartışma yarattı. Mezun olan teğmenlerin 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını atması ve ardından da okunan yemin metni kimi kesimler tarafından tartışma konusu oldu.

Konuyla ilgili tv100 ekranlarında açıklamalarda bulunan Sinan Burhan, AKP cenahında durumun bir kriz olarak ele alınmadığını ifade ederken, önceki ülke tarihindeki darbe tecrübelerinden ötürü parti tabanında bir rahatsızlık olduğuna dikkat çekti.

Burhan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'yla görüştüğünü ifade ederek, Yazıcı'nın olayın araştırılması gerektiğini söylediğini ifade etti.

Yazıcı, programda yaptığı açıklamada,

"Genç subayların yaptığı açıklama askeri disipline aykırıdır. Sorgulanması gerekir. Askerliğin esası disiplindir. Normal prosedürün dışında yapılan bu açıklama doğru değildir. Atatürk ve cumhuriyet hepimizin ortak değeridir, saygıdeğerdir ancak disiplinsizlik doğru olmamıştır, araştırılması gerekir” ifadelerini kullandı.

TUNÇ: ÖNEMLİ OLAN KANUNDAKİ YEMİN

Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde ortaya çıkan görüntülere ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Kanunlarımız var. Orada önemli olan kanundaki yemin onu da cumhurbaşkanımızın önünde yaptılar. Disiplinlik bir durum varsa bununla ilgilenecek olan ilgili kurumdur" ifadelerini kullandı.