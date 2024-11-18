Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın Babası Vefat Etti

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz'ın babası Durmuş Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 75 yaşında hayata veda eden Yılmaz için Üsküdar Sefa Tepesi Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi ve cenazesi Çamlıca Mezarlığı'na defnedildi.

Durmuş Yılmaz, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süredir tedavi altında olan Yılmaz, yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen sevenlerinin desteğiyle vefatına kadar mücadele etti.

Cenaze törenine İstanbul Valisi Davut Gül, eski Başbakan Binali Yıldırım, eski Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile aile dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende Nuh Yılmaz, kardeşi Hüseyin Yılmaz ve anne Nazmiye Yılmaz, taziyeleri kabul ederek duygusal anlar yaşadı. Durmuş Yılmaz'ın cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, dualarla Çamlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.