Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, tahıl koridoru başta olmak üzere Ukrayna konusundaki son gelişmeler ele alındı. Bakan Çavuşoğlu mevkidaşına tahıl anlaşmasının sorunsuz işlemeye devam edebilmesi için Türkiye'nin yaptığı girişimler hakkında bilgi verdi.

BLINKEN'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Blinken, Türkiye’nin girişimleri sonucunda tahıl koridorunun tekrar işlerlik kazanması nedeniyle teşekkürleri iletti.