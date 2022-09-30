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  • ABD Rumları tutup KKTC'yi tehdit edince. Çavuşoğlu da ABD'ye ağzının payını verdi

ABD Rumları tutup KKTC'yi tehdit edince. Çavuşoğlu da ABD'ye ağzının payını verdi

Muğla’da konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Güney Kıbrıs’a silah ambargosunu kaldırmasına tepki gösterirken, "Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız." diye konuştu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 14:30
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da ABD'ye ağzının payını verdi. ABD Rumları tutup KKTC'yi tehdit edince

ABD Rumları tutup KKTC'yi tehdit edince. Çavuşoğlu da ABD'ye ağzının payını verdi
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Bakan Çavuşoğlu, "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programı kapsamında geldiği Muğla'da Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin bu kararına (GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması) somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız." dedi.

Kıbrıs Rum kesimine silah yardımı hakkında konuşan Çavuşoğlu, "Bu konu Milli Güvenlik Kurulunda değerlendirildi. Bu noktaya nasıl geldik. Biz garantör ülkeyiz. Garantör ülke olarak KKTC'nin de haklarını savunmak zorundayız. Oradaki Türk kardeşlerimizi korumak, kollamak bizim hakkımız. 1960'lar, 1974'ler konuşuluyor ama o günler geçti artık. O günlere dönülmesine müsaade etmeyiz. Her zaman KKTC'nin haklarını koruduk, koruyacağız." açıklamasında bulundu.

ABD'nin son dönemde aldığı bir kararının olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Kıbrıs Rum kesimine yönelik silah ambargoları var. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, Rum tarafının kara para aklamada en önde gelen yerlerden birisi olması. Neymiş efendim, son zamanlarda Rum kesimi ABD ile kara para aklama konusunda iş birliği yapmış. Kara para aklama konusunda da iş birliği yapmış olabilir. Benim elimde veriler olmadığı için net bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bunun karşılığı Rum tarafının ABD'den silah almasına izin vermek mi olması lazım. Başka destekler verebilir, maddi destek verebilir. Ama Ada'da Türk tarafı-Rum tarafı dengesi var.

ABD, Türkiye ve Yunanistan arasında da bir denge politikası izliyordu. Bu politikadan 2 yıldır uzaklaşmaya başladı. Bu konuda biz uyardık. Bu son kararıyla da aslında denge politikasını tamamıyla bozduğunu, tamamen Rum yanlısı olduğunu gösteriyor ABD. ABD bir karar aldı. Rum tarafı silah alır, almaz. Bugüne kadar KKTC'de biz gerekli tedbirleri aldık. Bu karardan sonra biz de ilaveten buraya ne gerekiyorsa takviye yapacağız. Silah anlamında ne gerekiyorsa bunu yapacağız. ABD'nin bu kararına biz somut adımla cevap vereceğiz. Madem tırmanma istiyorsunuz Ada'da, biz de gereğini yapacağız. KKTC ve Kıbrıs Türkünü korumak için her türlü adımı atacağız."

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Hakyemez💂‍♂️🇹🇷🇹🇷✌
30.09.2022 14:44
Seçim yatirimı konüşması bunlar şimdiye kadar yunan adalarımızı isgal edrken neredeydiniz hamdolsun  
 
nedim
30.09.2022 14:34
Samimî iseniz maraş i yerleşime açın.  
 
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