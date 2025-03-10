Dışişleri Bakanı Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy görüştü

Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler, Avrupa güvenlik mimarisi ve Suriye’deki durumun ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy'nin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler, Avrupa güvenlik mimarisi ve Suriye’deki durumun ele alındığı kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin son gelişmeler ve Avrupa güvenlik mimarisi hakkındaki güncel tartışmalar değerlendirildi. AB üyesi olmayan ülkelerin Avrupa’nın güvenliğinin sağlanmasında önemli bir rol oynadığı kaydedildi.

Görüşmede ayrıca, Suriye’deki durum ve savunma sanayii alanında işbirliği başta olmak üzere ikili ilişkiler ele alındı.

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