Dışişleri Bakanı Fidan: Irak’la tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’ın başkenti Bağdat’ta Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Fidan, mevkidaşı Hüseyin ile ikili ve heyetler eşliğinde yaptığı görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik konuları ele aldıklarını belirtirken bölgesel konuların da konuşulduğunu ifade etti. Dışişleri Bakanı Fidan, öğleden sonra da Irak Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı ile bir araya geleceğini ve yine iki ülke arasındaki önemli ve bölgesel konularını görüşeceklerini bildirdi. Fidan, şunları söyledi:

“IRAK NE DENLİ GÜÇLÜ VE ZENGİN OLURSA TÜRKİYE’NİN REFAHI DA AYNI ORANLA ARTACAKTIR”

“Irak ne denli güçlü ve zengin olursa Türkiye’nin refahı da aynı oranla artacaktır. Irak, daha güvenli ve daha istikrarlı olduğunda bölgemizde barış ve huzur artacaktır. Bu çerçevede Irak’ın daha müreffeh ve daha emniyetli bir ülke olması yönünde atılan adımları destekliyoruz. Irak’ın bölgemize katkı yapmayı amaçlayan girişimlerine katkı sağlıyoruz.

Bilhassa Kalkınma Yolu Projesi’ne özel önem atfetmekteyiz. Türkiye ve Irak arasındaki ticaret hacmi 20 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Suni engellerin kalkması halinde ticaret hacmimizi çok daha yüksek rakamlara taşımamız mümkün.”

“TERÖRİZMDE İŞ BİRLİĞİ, DEAŞ’A VE PKK’YA KARŞI OLAN MÜCADELEMİZ FEVKALADE ÖNEMLİDİR”

“Irak’ta kalıcı istikrar ve refahın tesiri için güvenliğin tam anlamıyla sağlanması gerekiyor” diyen Fidan, Irak ve Türkiye arasında DEAŞ ve PKK terör örgütlerine karşı yürütülen terörle mücadele alanındaki iş birliğine ilişkin de şöyle konuştu:

“Irak’la güvenlik ve terörle mücadele alanında son dönemde ilerlettiğimiz anlayış birliği bu bağlamda çok kıymetlidir. Özellikle terörizmde iş birliği, DEAŞ’a ve PKK’ya karşı olan mücadelemiz fevkalade önemlidir. PKK terör örgütü, Irak’ın egemenliğini ihlal etmekte ve ulusal güvenliğine ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Son olarak iki Irak askeri, Dohuk’ta PKK saldırısı sonucu şehit olmuştur. Şehit askerlere Allah’tan rahmet diliyorum.

“PKK, TÜRKİYE’Yİ DE IRAK’I DA SURİYE’Yİ DE HEDEF ALMAKTADIR”

Şu gerçeği en güçlü şekilde vurgulamak istiyorum; PKK, Türkiye’yi de Irak’ı da Suriye’yi de hedef almaktadır. Bölgemizin geleceği ve halklarımızın refahı için teröre karşı ortak bir mücadele yürütmek zorundayız. Tüm imkanlarımızı birleştirip DEAŞ’ı da PKK’yı da yok etmeliyiz. Irak’tan nihai beklentimiz ‘yasaklı örgüt’ ilan ettiği PKK’yı aynı zamanda terör örgütü olarak da tanımasıdır. Bu hususu, bugünkü görüşmelerimizde ele aldık. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca DEAŞ’a karşı ortak mücadelemizi nasıl daha da ilerletebiliriz bu konuda Türkiye ve Irak arasındaki istihbari ve operasyonel iş birliği mekanizmaları neler olabilir, bölge ülkeleri bu konuya nasıl katılabilir konularını da ele aldık.”

“IRAK İLE SURİYE’DEKİ YENİ YÖNETİM ARASINDA YAKIN İLİŞKİ TESİS EDİLMESİNİ ARZU ETMEKTEYİZ”

Suriye’deki gelişmeleri ve bölgemizdeki durumu ele aldıklarını bildiren Fidan, “Bölgesel ihtilafların Irak’ın istikrar ve güvenliğine zarar vermemesi büyük önem taşımakta. Irak hükümeti, bölgedeki sorunların büyümemesi için yapıcı ve dengeli bir politika izlemeye gayret gösteriyor. Irak’ın bu yöndeki çabalarına tam destek veriyoruz. Irak ve Suriye’nin güçlü bağlara sahip olması hem bu iki ülkeye hem de bölgemize büyük fayda sağlayacaktır. Bu çerçevede Irak ile Suriye’deki yeni yönetim arasında yakın ilişki tesis edilmesini arzu etmekteyiz. Türkiye olarak bu yolda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

“SAĞLANAN ATEŞKESLERLE, İSRAİL’İN SALDIRGAN POLİTİKASININ SONA ERMESİNİ TEMENNİ EDİYORUZ”

Fidan, Gazze ve Lübnan’daki ateşkes anlaşmalarına ilişkin “Sağlanan ateşkeslerin kalıcı olmasını ve İsrail’in saldırgan politikasının sona ermesini temenni ediyoruz. Bölgesel ve küresel sınamalar karşısında Türkiye ve Irak olarak yakın iş birliğimizi ve dayanışmamızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

HÜSEYİN: “TÜRKİYE İLE IRAK ARASINDAKİ İLİŞKİLER İYİ DÜZEYDE”

Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin de şunları söyledi:

“Bağdat ziyareti sırasında tabi ki ikili ilişkileri ele alıyoruz. Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler iyi düzeyde ve bu ilişkileri daha ileri götürmek için konuyu ele almaktayız. Bugün çok yoğun bir temasımız oldu. Bu ilişkileri nasıl geliştireceğiz ve nasıl daha da pekiştireceğiz, özellikle bildiğiniz gibi Sayın Erdoğan Bağdat’a gelmişti geçen sene. İki ülke arasındaki bir dizi anlaşma ve mutabakat zaptına imza atılmıştı.

Biz de bu görüşmemizde, bu mutabakat zaptı ve anlaşmaları nasıl hızlı bir şekilde uygularız diye görüştük ve konuları ele aldık. Merci alanında, su idaresi konusunda veya ticari meseleleri ele aldık. Mali ve özel sektör firmaları özellikle Irak’ta çalışma yapan Türk firmaları veya Türkiye’de iş yapan Iraklı firmaların sorunlarını ele aldık. İki ülke arasındaki siyasi konular da başlıca konulardan biriydi. Bugünkü toplantıda, iki ülkenin çevresindeki gelişmeleri de ele almış olduk, özellikle Suriye’deki gelişmeleri. İki ülke arasındaki anlayış birliği var, özellikle Suriye’deki durumla ve neler yapılacaklarla ilgili. Şu anda Şam’da yeni bir yönetim var ve biz de onlarla birçok konuyla ilgili koordinasyon çalışmalarımız devam etmektedir. Türkiye de aynı şekilde Şam yönetimiyle görüşmelerini sürdürmektedir.

“ÖZELLİKLE DAEŞ KONUSUNDA ORTAK ÇALIŞMALARIMIZI KOORDİNE EDİYORUZ”

Bugün güvenlik meselesini de ele almış olduk. DEAŞ terör örgütü, Irak-Suriye sınırında da bu konudaki iş birliğimizi ele aldık. Bu konuyla ilgili Suriye yönetimiyle de neler yapabileceğimizi ele aldık. Bölgedeki durumu da genel olarak değerlendirdik. Önümüzdeki toplantılarla ilgili koordinasyon konularını görüştük. Her iki ülke arasında tabii ki görüşmeler olacaktır. Irak ve Türkiye arasında güvenlik konusu ve diğer ekonomik konular, ticaret konusu ele alınacaktır. Bu çerçeveyi de daha da genişletmek istiyoruz. Diğer ülkelerle de birlikte nasıl ortaklaşa çalışabiliriz, özellikle DEAŞ konusunda ortak çalışmalarımızı koordine ediyoruz.”