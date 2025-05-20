Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya gidiyor

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti yapacağını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı.

Zakharova, görüşmede Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durumların ele alınacağını ifade etti.

Rus basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti düzenleyecek. Haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Fidan ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberlerde, Zakharova’nın “25-27 Mayıs’ta Türk Dışişleri Bakanı Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor. Bakanlar, Suriye, Libya, Transkafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel konuları değerlendirecek” açıklamasına yer verildi. Zakharova, bakanların en üst düzey ikili temasların takvimini de ele alacağını vurguladı.

Bakan Fidan, Macaristan'a gidecekBakan Fidan, Macaristan'a gidecek

Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya gidiyor

Son Haberler
Sultanbeyli’de şiir şöleni: 11. İstanbulensis Festivali başlıyor
Sultanbeyli’de şiir dolu günler!
Bursa’da teknoloji rüzgarı
Bursa’da teknoloji rüzgarı
MİT Başkanı Kalın, Şara ve heyetiyle görüştü
MİT Başkanı Kalın, Şara ve heyetiyle görüştü
Bandırma’da hükümlü ve tutukluların el emeği ilgiyle karşılandı
Bandırma’da hükümlü ve tutukluların el emeği ilgiyle karşılandı
Fenerbahçe yine rekor satış peşinde: İstenilen fiyat belli oldu
Fenerbahçe yine rekor satış peşinde: İstenilen fiyat belli oldu