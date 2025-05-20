Dışişleri Bakanı Fidan, Moskova'ya gidiyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Fidan’ın 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti yapacağını ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşeceğini açıkladı.

Zakharova, görüşmede Suriye, Libya, Kafkasya ve Karadeniz bölgesindeki durumların ele alınacağını ifade etti.

Rus basınındaki haberlere göre, Dışişleri Bakanı Fidan, 25-27 Mayıs’ta Moskova’ya çalışma ziyareti düzenleyecek. Haberlerde, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un Fidan ile bir araya geleceği belirtildi.

Haberlerde, Zakharova’nın “25-27 Mayıs’ta Türk Dışişleri Bakanı Moskova’ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeler planlanıyor. Bakanlar, Suriye, Libya, Transkafkasya ve Karadeniz bölgesindeki duruma odaklanarak bölgesel konuları değerlendirecek” açıklamasına yer verildi. Zakharova, bakanların en üst düzey ikili temasların takvimini de ele alacağını vurguladı.

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