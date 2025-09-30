Dışişleri Bakanı Fidan'dan "Gazze planı" diplomasisi

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap mevkidaşlarıyla telefonda Trump'ın Gazze planını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmeleri yaptı.

aa-20250918-39156865-39156854-turkish-foreign-minister-hakan-fidan-interviewed-on-mbc-masr.jpg

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan'ın Ferhan, Al Sani ve Safedi ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan ateşkes planıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Trump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesiTrump'ın Gazze planının detayları ortaya çıktı! Beyaz Saray'da Gazze zirvesi

ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisi açıklanmıştı.

