Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan-Trump görüşmesine açıklık getirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreninde yaptığı konuşmada basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ERDOĞAN - TRUMP GÖRÜŞMESİ

Hakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın planlanan ziyareti ve Erdoğan'ın olası Suriye ziyaretine yönelik açıklamalarda bulundu.

Fidan, Erdoğan ile Trump'ın bir araya gelmelerine ilişkin kesinleşen bir hususun olmadığını belirterek, "Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye'de mi, Amerika'da mı olacak, ne zaman olacak, bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular." dedi.

ERDOĞAN'IN SURİYE ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soru üzerine Dışişleri Bakanı Fidan, şunları kaydetti: