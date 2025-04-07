Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Özgür Özel’e cunta yanıtı! 'Haddini bil!'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 21. Olağanüstü Kurultay'da yaptığı konuşmada kullandığı "cunta yönetimi" sözlerine bakanlar ve birçok AKP'li isimden tepki geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Özgür Özel'e verdiği yanıttı, "Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir." dedi.

Bakan Fidan Özgür Özel'e yanıtını sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile verdi.

Hakan Fidan "Artık haddini bil!" diyerek başladığı mesajında "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizden aldığı destekle senelerdir Türkiye’ye hizmet etmiş, her türlü vesayete karşı savaşmıştır.

Biz, milletimiz dışında kimseden emir almadık; halkımız dışında kimseden icazet istemedik.

Türkiye’yi hedef alan her türlü güç ve vesayet odağına karşı mücadele ettik.

Yıllarca millet iradesine karşı darbelerin gölgesinde siyaset izleyen bir geleneği temsil eden Özgür Özel’dir.

Meşruiyeti sandık dışında arayan, siyaseti sokakta dizayn etmeye çalışan Özgür Özel’dir.

Haftalardır dış güçlerden medet uman, “terk edilmiş hissediyoruz” diyerek yabancı başkentlerden destek dilenen Özgür Özel’dir.

Yolsuzlukla ilgili bir davadan kahramanlık hikayesi çıkarmaya çalışan Özgür Özel’dir.

Kendi kişisel hırslarını, komplo teorileriyle harmanlayıp siyaset kisvesi altında sunan bu zihniyeti reddediyoruz!

Biz, milletimize hizmet yolunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.! ifadelerini kullandı.