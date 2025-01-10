Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan şok Suriye açıklaması: Hikayemiz yeni başlıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ulusal ve uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle, İstanbul’da düzenlenen toplantıda gündemi değerlendirdi.

Bakan Fidan, bölgede güvenliğin öncelik olduğunu belirterek "Suriye'de hikayemiz yeni başlıyor. Suriye'nin tarihin doğru noktasında durduk, adaleti savunduk." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları şu şekilde:

Türkiye'nin dış politika gündemi oldukça geniş. 2024'ü özel kılan şüphesiz Suriye'de yaşanan gelişme. 2011'den bu yana sabırla sürdürdüğümüz politikamızla hakkı adaleti savunduk Bugünm tarihihn doğru tarafında yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geldiğimiz noktada milletimize de Suriyeli kardeşlerimize de mahçup olduk. Suriye konusunda hikayemiz yeni başlıyor diyebilirim. Komşumuzun yeniden imar ve kalkınma çabalarına destek olmaya başladık. Türkiye'nin dış politikasında ana eksen barış ve iş birliğidir. Komşularımızdan ve bölge ülkelerden de beklentimiz bu yönde. Önümüzdeki döneminde temenimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünün geçiş sürecinde tamamlanmasıdır. Türkiye tüm tehditleri kaynağında yok etme kapasitesine ve kararlığına sahiptir. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Terörle mücadelede ikircikli tavır sergileyen ülkelerin de terör saldırılarından ders çıkarması gerekmektedir. DEAŞ ve PKK arasında ayrım yapmaksızın aynı kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Irak'ın güvenlik ve istikraraını da kendi ülkemizden ayrı görmüyoruz. Irak ile ahdi zeminimizi güçlendirdik. İkili ilişkilerimizi kurumsallaştırdık.