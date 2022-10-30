﻿Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu

Almanya'nın Solingen şehrinde 1993 yılında meydana gelen ırkçı saldırıda 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni öldürülen Mevlüde Genç, bu sabah hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genç'in oğu Kamil Genç'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, cenazenin Amasya'ya getirilmesi için aileye gerekli desteğin verilmekte olduğunu vurguladı.