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Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'da hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in (79) oğlu Kamil Genç'e başsağlığı dileyerek, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için aileye destek verildiğini bildirdi.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 16:55
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'da hayatını kaybeden Mevlüde Genç'in oğlu Kamil Genç'e başsağlığı diledi

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Mevlüde Genç'in oğluna taziye telefonu
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Almanya'nın Solingen şehrinde 1993 yılında meydana gelen ırkçı saldırıda 2 kızı, 2 torunu ve yeğeni öldürülen Mevlüde Genç, bu sabah hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genç'in oğu Kamil Genç'i telefonla arayarak başsağlığı dileklerini iletti. Bakan Çavuşoğlu ayrıca, cenazenin Amasya'ya getirilmesi için aileye gerekli desteğin verilmekte olduğunu vurguladı.

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