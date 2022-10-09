﻿Bakan Çavuşoğlu, Fransa’da

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız” dedi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Çavuşoğlu, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanları Toplantısı’na katılmak ve bölgede yaşayan vatandaşlarımızla buluşmak üzere Strazburg’dayız” dedi.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.