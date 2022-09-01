﻿Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Sırbistan’da  

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a geldi. Çavuşoğlu’nu havalimanında Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic karşıladı.
Çavuşoğlu sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Balkanlar’da her zaman desteklediğimiz, bölgesel sahiplenmenin örneklerinden olan Açık Balkan Girişimi Zirvesi'ne katılmak ve temaslarda bulunmak üzere Belgrad'dayız” dedi.
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