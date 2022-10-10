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Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 12:50
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile Rus güçlerinin Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik füze saldırılarına ilişkin telefon görüşmesi yaptı

Bakan Çavuşoğlu Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile telefonda görüştü
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ve Kuleba, Ukrayna'nın bazı şehirlerine yönelik bu sabah düzenlenen saldırıların ardından yaptıkları görüşmede, son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sabah saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlattığı saldırılara ilişkin Ukrayna, Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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