21 Kasım 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Çavuşoğlu, BM'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, BM'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Fas'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 12:16
Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yarın Fas'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak

Bakan Çavuşoğlu, BM'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak
+
Aa
-

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde Fas'ın Fes şehrinde düzenlenecek olan BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacaktır. Forumda, ülkemizin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş-sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı'nın faaliyet alanına giren güncel konuların ele alınması öngörülmektedir. Forum vesilesiyle ayrıca, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadele alanında uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması beklenmektedir. Sayın Bakanımız, Fas'ı ziyareti vesilesiyle ikili temaslar da gerçekleştirecektir" denildi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
1
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Eğitim İş'ten çok sert açıklama: Öğretmenliğe yapılmış en büyük saldırıyla karşı karşıyayız
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
2
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Meteoroloji dikkat diyerek 7 ili uyardı. Şiddetli yağış ve fırtına geliyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
3
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿Dünya Fenerbahçeli Valencia'yı konuşuyor
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
4
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿15 yaşındaki torunu hayatını kaybeden Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
5
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿CHP Gençlik kollarından flaş bir paylaşım geldi. Erdoğan Katar'da Sisi ile görüştü
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
6
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Son dakika. Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine roketli saldırı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
7
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Tiyatrocuları taşıyan minibüs kaza yaptı. 3 tiyatrocu öldü 8 yaralı
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Hangi meyve cildi en iyi güzelleştirir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Bypass sonrası en hızlı nasıl iyileşir?
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Uzmanı açıkladı: Yanlış ilaç kullanımı ciddi bir sorun
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
﻿Arnavutluk'ta yaşanan sellerde iki kişi hayatını kaybetti
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.