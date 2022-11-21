Bakan Çavuşoğlu, BM'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacak

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, 22-23 Kasım 2022 tarihlerinde Fas'ın Fes şehrinde düzenlenecek olan BM Medeniyetler İttifakı Girişimi'nin 9'uncu Küresel Forumu'na katılacaktır. Forumda, ülkemizin 2005 yılından bu yana İspanya ile birlikte eş-sunuculuğunu yürüttüğü Medeniyetler İttifakı'nın faaliyet alanına giren güncel konuların ele alınması öngörülmektedir. Forum vesilesiyle ayrıca, ırkçılık, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi küresel tehditlerle mücadele alanında uluslararası toplumun atması gereken somut adımların ele alınması beklenmektedir. Sayın Bakanımız, Fas'ı ziyareti vesilesiyle ikili temaslar da gerçekleştirecektir" denildi.