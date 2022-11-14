Dışişleri Bakanlığından Ahıska sürgününde hayatını kaybedenler için anma mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 14 Kasım 1944'te aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün, Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki kadim yurtlarından Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün edildiği belirtildi.

Sürgün esnasında binlerce Ahıska Türkünün yaşamını yitirdiği, hayatta kalanların son derece zor şartlarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kaldığı ancak her zaman Türk kimliklerini korudukları ve gelecek nesillere aktardıkları vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye, günümüzde dünyanın farklı ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu ve ana vatanlarına geri dönüşlerini yakından takip etmekte ve her türlü desteği sağlamaktadır. Bu elim hadisenin 78'inci yıl dönümünde Ahıska Türkü kardeşlerimizin hüznünü paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz."

14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Ahıska Türkleri, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinden Orta Asya'daki Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan topraklarına sürülmüştü.

Aniden evlerinden zorla çıkarılarak trenlere doldurulan 90 bin ile 117 bin civarında Ahıska Türkü'nün birçoğu yolda hastalıktan, açlıktan yaşamını yitirmişti.

Ahıskalı Türkleri, 12 yıl boyunca Orta Asya'da sıkı yönetim rejimi altında tutulmuş, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.

Sayıları 500 bini bulan Ahıska Türkleri, 2004'ten itibaren ABD tarafından "mülteci" statüsüyle kabul edilmeye başlandı. ABD'nin farklı bölgelerinde 20 binden fazla Ahıska Türkü yaşıyor.