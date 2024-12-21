Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı Almanya'nın Magdeburg kentinde Noel pazarına yapılan saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırı sonrası yapılan yazılı açıklamada, “Almanya'nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında yaşanan ve ilk belirlemelere göre kasıtlı bir saldırı olan hadiseden dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Şiddetle kınadığımız bu saldırının nedeninin bir an önce aydınlatılmasını ve muhtemel faillerinin adalet önünde hesap vermesini ümit ediyoruz. Bu acı gününde Almanya'nın yanında olduğumuzu vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
New York borsası haftanın son gününde yükselişle kapandı
New York borsası haftanın son gününde yükselişle kapandı
Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı
Yüksekova-Dağlıca Karayolu trafiğe kapatıldı
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
Azerbaycan'ın Türkiye sınırında 4.5 büyüklüğünde deprem
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Almanya'daki saldırıyı kınadı
2025 bütçesi TBMM'de kabul edildi
2025 bütçesi TBMM'de kabul edildi