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Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:57
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Dışişleri Bakanlığı Güney Kore'nin başkenti Seul'de dün yaşanan izdihamda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı

Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kore Cumhuriyeti'nin başkenti Seul'de 29 Ekim'de yaşanan izdiham nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Yaşamını yitirenlerin yakınları ile dost Kore Cumhuriyeti halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Seul'ün Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlaması sırasında meydana gelen izdihamda son açıklamalara göre 151 kişi hayatını kaybetmiş, 19'u ağır 82 kişi yaralanmıştı.

Hayatını kaybedenlerin büyük kısmının 20'li yaşlarda olduğunu açıklayan Koreli yetkililer, ölenler arasında 19 kişinin de yabancı uyruklu olduğunu kaydetmişti.

Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, ülkede yas ilan edildiğini açıklamıştı.

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﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
﻿Türkiye'den Güney Kore'deki izdihamda hayatını kaybedenler için taziye mesajı
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